نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجميعات اختبار أرامكو آي تي سي وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعبر شركة أرامكو السعودية هي أكبر شركة في العالم في إنتاج الوقود بكافة الأنواع، وتقدم العديد من الخدمات المميزة للمواطنين في المملكة العربية السعودية فيما يخص الوظائف والدورات التدريبية المختلفة لطلاب المملكة الذي يرغبون في الالتحاق بالشركة، حيث اقرت الشركة اختبار يتطلب من الطالب اجتيازه حتي يتثني له بالانضمام إلي الشركة، مثل اخبار الآي تي سي الذي يوجد له العديد من التجميعات التي يمكن للطلاب الاستعانة بها للاستعداد بشكل جيد إلي الامتحان ومن ثم اجتيازه والانضمام إلي شركة أرامكو والتدريب فيها.

ونتعرف في التقرير التالي علي اختبار أرامكو، والتجميعات الخاصة باختبار أرمكو الآي تي سي بالإضافة غلي شروط التقديم في الاختبار ومميزات التسجيل في أرامكو السعودية ومسارات التدريب في الشركة ورابط تجميعات اختبار أرامكو بصيغة البي دي أف وغيرها من المعلومات.

ما هو اختبار ارامكو itc

اختبار أرامكو الآي تي سي يعتبر من برامج التدرج المهني الخاصة بشركة أرامكو السعودية الخاصة بخريجي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية وذلك بهدف الاعداد للالتحاق في الوظائف المختلفة وفقا لمستوياتهم الأكاديمية في الشركة، ويضم الاختبار التدريب الأكاديمي في الرياضيات ومهارات الكمبيوتر، والصحة والسلامة، ويعتمد تدريب أرامكو علي المهارات الوظيفية والمسار الوظيفي للمشاركة حتي يساعدهم في النجاح في المستقبل، وعادة ما تكون الفترة الزمنية للبرنامج عامين ويتطلب الاختبار توفير ما يلي:

وجود بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر.

يتطلب وجود دعوة لدخول الاختبار بعد الحصول عليها من موقع الشركة بعد قبول الطلب.

تجميعات اختبار ارامكو itc 1440

توفر شركة أرامكو السعودية، تجميعات مخصصة لاختبار الآي تي سي لخريجي وخريجات الثانوية العامة للتدريب علها وحل الاختبار والتعرف علي نوع الأسئلة الواردة في الامتحان، وتنقسم إلي قسمين قسم خاص باختبار اللغة الإنجليزية وقسم ثاني خاص باختبار الرياضيات، حيث يمكن لخريجي الثانوي تحميل تجميعات أرامكو 1440 آي تي سي مع الإجابات لاختبار اللغة الإنجليزية والرياضيات، ويمكن تحميل تجميعات بصيغة البي دي أف مع الإجابات أيضا بكل سهولة.

شروط التقديم في اختبار أرامكو itc

وضعت شركة أرامكو بعض الشروط الخاصة للتقديم في اختبار الشركة لخريجي وخريجات الثانوية العامة لجميع الأقسام سواء كان قسم العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية والتجارية الصناعية، حيث جاءت الشروط علي النحو التالي:

يشترط الحصول علي معدل لا يقل عن 75 في الثانوية.

لابد أن يحصل المتقد علي درجة اختبار القدرات الخاص بالمركز الوطني للقياس والتقويم علي 72 علي الأقل.

يشترط ألا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 24 سنة.

أن يكون المتقدم متخرج من الثانوية في السنوات التالية: “( 1439/1438)، ( 1440/1439)، (1441/1440)، ( 1442/1441)”.

مميزات التسجيل في أرامكو السعودية

بمجرد التسجيل في شركة أرامكو السعودية والقبول فيها يحصل الموظف أو المتدرب علي العديد من المميزات علي النحو التالي:

يحصل علي رعاية طبية بشكل مجاني حسب خطط الشركة.

يحصل علي راتب شهري ويوفر له سكن وفقا لخطة الشركة.

يسمح له باستخدام المرافق الترفيهية والمواصلات المجانية علي حافلات أرامكو وكذلك خدمات الطيران التابعة للشركة.

الحصول علي إجازة بمناسبة شهر رمضان والإجازات السنوية الرسمية والخاصة أثناء التدريب.

مسارات التدريب في شركة أرامكو السعوديّة

هناك العديد من المسارات الوظيفية والتدريبية التي خصصتها شركة أرامكو السعودية لخريجي الثانوية العامة والتي جاءت علي النحو التالي:

رجل إطفاء.

مشغل آلات النفط والغاز.

موظف أعمال مكتبيثة.

فني صيانة أدوات.

فني كهرباء.

رجل الأمن الصناعي.

فني معادن.

لحّام معادن.

فني صيانة تكييف الهواء.

ميكانيكي حفر.

رابط تجميعات اختبار أرامكو الآي تي سي pdf

يمكن لخريجي الثانوية العامة الإطلاع علي تجميعات اختبار أرامكو الآي تي سي المتوفرة بصيغة البي دي أف، لمعرفة أنواع الأسئلة والتدريب عليها ومن ثم الاستعداد الجيد للاختبار، حيث يمكن تحميل التجمعيات علي الجهاز الخاص بالطلاب بكل سهولة وتصفحها ومعرفة محتوي الأسئلة.