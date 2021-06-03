طريقة معرفة رقم الحساب من الآيبان

تضم المملكة العربية السعودية قائمة متنوعة من البنوك والشركات المصرفية، التي تقوم بتقديم خدمات عدة للعملاء من المواطنين والمقيمين على أراضيها، بحيث يمكن للعميل اختبار البنك المناسب من بين البنوك المتاحة، أبرزها البنك الأهلي السعودي وبنك الراجحي وغيرها من البنوك، والتسجيل في حساب لدى البنك، ليتم من خلاله حصول العميل على جميع الخدمات المقدمة، وتحرص البنوك بصورة كبيرة على مد العملاء بمختلف الخدمات التي يحتاجها بصورة مستمرة، وذلك بغرض التيسير على الجميع وإرضاء العملاء، وبالتالي النجاح في استقطاب المزيد، ومن أبرز الخدمات التي يتم تقديمها، خدمة معرفة رقم الحساب من الآيبان والتي سنقوم بتسليط الضوء عليها من خلال التقرير.

معرفة رقم الحساب من الآيبان

يحتاج العملاء بالبنوك المختلفة بالمملكة العربية السعودية، إلى معرفة رقم الآيبان لحساب العميل بالبنك، للاستفادة من الرقم في مختلف الخدمات المقدمة، والتي على رأسها خدمة استقبال وإرسال الحوالات البنكية، والتي قد تتم داخل أو خارج المملكة للبنوك الأخرى، ورقم الحساب يختلف بصورة طفيفة عن رقم الآيبان، حيث يستخدم رقم الآيبان في الحوالات البنكية التي تتم بصورة دولية، ويساهم بصورة كبيرة في تحويل المبالغ على مستوى عالي من الأمان، بينما يقوم رقم الحساب، بمنح العميل خدمات الحوالات البنكية التي تتم بصورة محلية، ويمكن استخراج رقم الحساب عن طريق الآيبان من خلال الآتي:

قم في البداية بالدخول على رابط المنصة الإلكترونية للبنك التابع به

قم بتسجيل الدخول لحساب المستخدم على المنصة، بإدخال بيانات الدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور

قم بالنقر على تسجيل الدخول

ستظهر على النافذة الرئيسية رقم الآيبان للعميل.

قم بتقسيم الرقم الذي سيظهر

قم بحذف أول 6 رموز أو أرقام من رقم الآيبان

الرقم المتبقي من رقم الآيبان هو رقم الحساب

يرجى العلم أن رقم الحساب يتكون من 8 أرقام فقط.

رقم الآيبان

يستخدم رقم الآيبان وهو من أهم بيانات حساب العميل في البنوك، في العديد من عمليات الحوالات البنكية، التي تتم بصورة دولية أو محلية، ويستخدم الرقم من قبل جميع البنوك على مستوى العالم، ويمكن اعتباره اختصار لرقم الحساب الدولي، ويمتلك كل عميل بالبنك رقم آيبان خاص، يختلف عن الأرقام المخصصة لباقي العملاء، ومن أبرز المميزات لرقم الآيبان: