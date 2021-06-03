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توكلنا شروط حجز تصاريح السفر، أوضح عدة شروط يجب توافرها حتى يتمكن راغبي حجز تصاريح السفر من الحجز عبر التطبيق، تم تطوير تطبيق توكلنا وتم إضافة الكثير من المعلومات بشكل مباشر كما تم تطويره كي يساهم في الكشف المبكر لحالات الاشتباه بكورونا ، كمان تم تفعيل التطبيق في قت سابق كي يقوم المواطنين بحجز تصاريح الخروج وتصاريف التموين وغيره من التصاريح في أوقات الحظر الكلي من العام الماضي. توكلنا شروط حجز تصاريح السفر أكد التطبيق على شرط يعد هو الأحدث في شروط الحجز لتصاريح السفر وهو يجب أن يكون الحاجز محصن أي يجب أن يكون قد حصل على جرعة التطعيم الأولى من اللقاح المخصص لكورونا وذلك لمن كانت حالته لم تثبت إصابته بالفيروس من قبل.

أن يكون تصريح السفر بتاريخ بعد بداية الحصول على اللقاح أو التحصين.

التسجيل من خلال موقع أبشر.

تحديد الموعد من خلال قائمة المواعيد المتاحة.

للزائر التسجيل برقم جواز السفر من خلال اختيار ( الزائر _ الخليجي). خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا التسجيل من خلال أبشر لذى يجب أن يكون لديك حساب مسجل على أبشر ولمن لا يوجد لدية حساب على أبشر الدخول على موقع أبشر التابع للداخلية السعودية والضغط على مستخدم جديد وقم بملئ البيانات المطلوبة من رقم هوية الوطنية ورقم الجوال والعنوان وللمغتربين رقم الإقامة.

بعد إتمام التسجيل في توكلنا قم بتحميل توكلنا التطبيق والهدف هنا ربط المعلومات الصحية بحالة السفر واستخراج تصاريح السفر.

للزائرين التسجيل برقم جواز السفر أو من لدية بطاقة هوية زائر. الوسوم عمر شويل - جدة توكلنا شروط حجز تصاريح السفر الجديدة وخطوات التسجيل في التطبيق - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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