استعلام تغطية وثيقة تأمينية من شركة التعاونية للتأمين الطبي

استعلام تغطية وثيقة تأمينية من الخدمات الهامة التي توفرها شركة التعاونية للتأمين بالمملكة العربية السعودية، والتي يمكن من خلالها، الإطلاع على جميع تفاصيل الأسعار التي يتم تغطيتها من خلال عروض التأمين الطبي المقدمة من الشركة، وجميع الخدمات الطبية التي ستقوم الشركة بتغطيتها وفق القسط السنوي الذي يقوم العميل بسداده، وشركة التعاونية للتأمين من أشهر شركات التأمين المساهمة بالمملكة، والتي تقوم بتقديم خدمات تأمينية للأفراد حتى 250 ألف ريال سعودي، حيث تتيح الشركة مختلف أنواع وعروض التأمين، على رأسها التأمين الطبي.

استعلام تغطية وثيقة تأمينية

تتيح شركة التعاونية للتأمين، ضمن خدمات التأمين المقدمة ومنها التأمين الطبي، إمكانية الاستعلام عن الخدمات التي يتم تغطيتها ضمن وثيقة التأمين الطبي المقدمة من الشركة، ومعرفة تفاصيل الخدمة بكل سهولة من خلال منصة الشركة الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة الشركة التعاونية للتأمين

قم من المنصة الرئيسية بالدخول على المنتجات

قم بالدخول على الطبي والتكافل من بين القائمة التي سيتم عرضها

قم باختيار نوع البرنامج التأميني من برامج الشركة التأمينية والذي ترغب في الاستعلام عنه

قم باستكمال الخطوات المطلوبة للوصول من خلالها لنافذة المنصة التي ستقوم بعرض الأسعار التفصيلية وبيانات الخدمات التي يغطيها التأمين.

عروض التأمين من الشركة التعاونية

تقدم الشركة التعاونية للتأمين للأفراد بالمملكة، عروض تمويلية حتى 250 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، كما تقوم الشركة بتوفير الخدمات الطبية في أكبر وأعرق المراكز الطبية والمستشفيات، ويتم تحديد قيمة تكلفة التأمين الطبي، وفقًا لعمر وجنس والتاريخ المرضى للمستفيد، بجانب النطاق الجغرافي، وتقوم الشركة بطرح مختلف البرامج التي تناسب جميع الفئات المجتمعية، ويتم تقديم التغطية كالتالي:

تقوم الشركة بتقديم تأمين لفئة العائلة الفضية، بحد أقصى 30 ألف ريال للفرد الواحد. تقوم الشركة بتقديم تأمين لفئة العائلة الذهبية بحد أقصى 50 ألف ريال للفرد الواحد. تقوم الشركة بتقديم تأمين لفئة العائلة البلاتينية بحد أقصى 100 ألف ريال للفرد الواحد تقوم الشركة بتقديم تأمين لفئة العائلة الماسية بحد أقصى 250 ألف ريال للفرد الواحد.

تغطية النظر من الشركة

تقوم الشركة التعاونية ضمن عروض التأمين الطبي، بتقديم تغطية نظر تشمل العدسات الطبية لمرة واحدة خلال التأمين وفقًا للتكلفة التي يتم تحديدها كالتالي: