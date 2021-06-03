يتسأل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن هل تم إيداع حساب المواطن اليوم، لذلك وفي هذا المقال سوف نوضح لكم الموعد الرسمي لـ إيداع حساب المواطن في شهر يونيو، من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها بصورة متواصلة على محرك البحث جوجل في المملكة السعودية، إذ أنه يشغل فكر العدد الكبير من المدنيين المستحقين له، وتزداد إجراءات البحث في تلك المدة عن توقيت إيداع الدفعة المقبلة منهم لشهر تشرين الثاني والتي توافق دفعة 43، وننشر لكم الميعاد مع خطوات تجديد المعلومات لضمان عدم تعطل الدعم.

هل تم إيداع حساب المواطن اليوم

ينبغي على جميع المستحقين أن يقوموا بتجديد المعلومات المختصة بهم لأجل أن يضمنوا استمرار الصرف وعدم توقفه، ولذا على يد تلك الخطوات:

الدخول على موقع حساب المواطن الالكتروني عن طريق الانترنت. إلحاق الدخول في أعقاب ذاك بكتابة الاسم وكلمة السر. يقتضي الضغط على المعلومات الشخصية من الصفحة الأساسية. وتعديلها عن طريق تحويل المعلومات المهمة إلى الأحدث مثل رقم الهاتف ورقم الحساب المصرفي والعنوان، وحذف المعلومات القديمة. الضغط على تخزين.

تغير كلمة السر في حساب المواطن

من الممكن تغيير كلمة السر للحساب الشخصي للمواطن على برنامج حساب المواطن على يد الدخول على الموقع الإلكتروني للبرنامج، ومنه يكمل النقر على رمز حسابي، وتحت حقل اسم المستخدم وكلمة السر، ثمة شارة مكتوب فوقها نسيت كلمة السر، يتم النقر فوقها وهنا سوف تبدو لكم صفحة جديدة تتضمن على عدد من المعلومات التي يتوجب على المدني أن يقوم بتعبئتها بأسلوب صحيح للغاية إعتباراً لعدم فقدان الحساب، ومن في إطار هذه المعلومات (تاريخ الميلاد/ رقم تحقيق الشخصية/ رقم الهاتف المحمول/ ميعاد نهاية الهوية).