ما هو أنواع التمويل للمتقاعدين من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية 1442 

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عمر شويل - جدة أنواع التمويل للمتقاعدين من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية 1442 يعمل بشكل دائم بنك التنمية الاجتماعية في تقديم العديد من أنواع التمويل للمتقاعدين داخل المملكة السعودية، ولكن بعد توافر الشروط التي تم تحديدها حيث يقوم بتقديم تمويل يصل إلى 60 ألف ريال سعودي وبالتالي يمكن لأي شخص أن يقوم بالتقديم على هذا القرض من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية لهذا سوف نتعلم بشكل تفصيلي على أنواع التمويل بالتفصيل.

أنواع التمويل للمتقاعدين بنك التنمية الاجتماعية

يقوم بنك التنمية الاجتماعية لتقديم بعض أنواع التمويل الخاص بالأشخاص المتقاعدين والتي تتضمن تمويل أهل وتمويل الزواج والأسرة ويشمل أيضا تمويل الترميم.

تمويل الزواج من بنك التنمية

يقوم بنك التنمية الاجتماعية لتقديم تمويل الزواج حتى سن 70 عام وينبغي أن يكون هذا الشخص المتزوج راتبة به لايتعدى 12 ألف ريال سعودي ويجب إلا يكون هذا الشخص الذي قام بالتقديم العقد المصدق لم يمر عليه أكثر من سنتين، بالإضافة إلى أن تكون الزوجة سعودية أو تكون من الدول التي تم تحديدها من مجلس التعاون الخليجي، أما في حالة إذا كانت الزوجة أجنبية ينبغي أن يتم الحصول على موافقة رسمية من قبل الجهات المختصة.

تمويل الأسرة للمتقاعدين

يقوم بنك التنمية بتقديم تمويل الأسرة الذي يصل قيمته حوالي 60 , 000 ريال سعودي للمتقاعدين أما في حالة توفير احتياجات الأسرة ينبغي وجود كفيل لا يزداد عمر عن 55 عام أثناء فترة التقديم أما في حالة إذا كان عمرها 65 عام يتم الحصول على التمويل المنخفض الذي يصل قيمته إلى 30000 ريال سعودي.

قرض أهل للتمويل المتقاعدين

يتم تقديم هذا القرص للأشخاص الذين لم يتجاوز عمرهم عن 70 عام وإن يكون لديه صدق ملكية للمنزل بالإضافة إلى أهمية أن يكون مضى على هذا السن على الأقل خمس سنوات وراتبه لا يزيد عن 12 ألف ريال سعودي.

أما بالنسبة لقانون أهل هو نفس الشروط المحددة للتمويل لترميم المسكن.