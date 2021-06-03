خدمات منصة مسار للموظفين التابعة لوزارة الموارد البشرية بالمملكة منصة مسار خدمة إلكترونية مصممة من وزارة الموارد البشرية بالمملكة، وخاصة لخدمات الموظفين، فيعرف من خلالها حالته الوظيفية والترقيات التي يحصل عليها، وأيضا تقوم بعمل الترشيحات والترقيات الخاصة بالحكومة، والترقيات المتعددة والمساعدات في الإعلانات الخاصة بما يهم الموظف، ويوجد العديد من التحديثات الخاصة بالشهادات المختلفة التابعة لوزارة الخدمة المدنية، التي تعمل على رفع كفاءة المواطنين، وأيضا التظلمات للحصول على وظيفة مرموقة تليق بمكانته العلمية، وكل ذلك من منصة مسار الخاصة بالموظفين وأحوالهم العملية، تشمل جميع الموظفين الحكوميين والتي يتم تعيينهم بعد الانتهاء مباشرة من الخدمة التي يقوم بها، ومن خلال التقرير سنتعرف على خدمات منصة مسار وكيفية التسجيل فيها ومميزاتها لجميع الموظفين بالمملكة.

خدمات منصة مسار للموظفين التابعة لوزارة الموارد البشرية بالمملكة

هناك خدمات كثيرة تقدم للموظفين من خلال منصة مسار الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية ومنها:

خدمة الحصول على الإعلان للوظائف التي تكون شاغرة في الحكومة بالمملكة . خدمة الحصول على نتيجة التظلمات وتقديمها. خدمات تدريب الكثير من الموظفين المتميزين. خدمة التخطيط الخاص بالقوى العاملة. خدمة التعاقب في كافة الوظائف الحكومية. ثم خدمة الإعلان عن الترقيات الوظيفية.

التسجيل في منصة مسار للموظفين

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مسار. ثم نبدأ بالتسجيل وكتابة الاسم ثم كتابة كلمة المرور. إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة له. ثم قم باختيار المعاملة التي تريدها ثم تسجيل رقم القيد. تظهر صفحة بها جميع المعلومات التي تود السؤال عنها ثم الضغط على عرض. ثم التقديم مثلا في الترقيات والحصول على جميع الرغبات.

التعرف على البيانات الوظيفية من مسار

تقدم وزارة الموارد البشرية من خلال منصة مسار الإلكترونية، الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتي توفرها مسار، فقامت بتوفير احدث الأجهزة التي يمكن من خلالها الحصول على بيانات الوظيفة وعدم الحاجة لزيارة المقرات الوزارة، فيمكن للموظف معرفة بيناته الوظيفية وأيضا معرفة:

يستطيع تصحيح البيانات الخاصة به. استعراض جميع البيانات، والمعلومات الشخصية. معرفة تاريخ سجله الوظيفي. طباعة بيان حالة يوضح مدة الخدمة بالجهة أو المؤسسة. يتابع من خلالها كافة القرارات الخاصة بالدورات التدريبية، والمعاملات الإدارية. تحديث البيانات الوظيفية، ثم معرفة مدة الخدمة بالوظيفة.

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