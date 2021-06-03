خطوات نقل ملكية عداد كهرباء 2021 ورسوم الخدمة

تتيح وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، للمستفيدين بالمملكة، إمكانية الحصول على مختلف خدمات الحصول على إمداد الطاقة الكهربائية اللازمة وعداد الكهرباء الذي يتم من خلاله، الاستدلال على كمية الاستهلاك وقيمة الفواتير التي يتم سدادها بصورة شهرية، حيث يقوم العداد بتوفير قراءة للاستهلاك يمكن من خلالها، ترشيد معدلات الاستهلاك وبالتالي تقليل رسوم الفاتورة المطلوب سدادها من المواطنين، وتتيح الوزارة عبر موقعها الإلكتروني لمختلف المتعاملين، إمكانية الوصول للعديد من الخدمات، على رأسها نقل ملكية عداد كهرباء 2021، والتي سنقوم بعرضها لكم.

نقل ملكية عداد كهرباء 2021

يمكن للعملاء بالمملكة، التقديم على طلب نقل ملكية عداد الكهرباء بالمنزل، وذلك في حالة شراء منزل جديد، عبر منصة شركة الكهرباء السعودية الإلكترونية، وهذه الخدمة متاحة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة شركة الكهرباء السعودية.

ستقوم المنصة بفتح نافذة خدمة نقل ملكية العديد

قم بالنقر على طلب الخدمة

قم في النافذة الجديدة التي سيتم فتحها، بإدخال جميع البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالنقر على كلمة الدخول.

قم بمراجعة جميع البيانات الموضحة في النافذة، وحدث البيانات الخاصة بالمالك الجديد وذلك عبر تقديم طلب بتعديل البيانات على المنصة.

بعد الانتهاء من تحديث البيانات، ستقوم المنصة بإصدار الفاتورة الجديدة وبهذا تكون قد انتهيت من إجراءات نقل ملكية العداد.

رسوم نقل ملكية العديد

تمنح شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية، بجانب خدمات الكهرباء المقدمة من الشركة، عداد للكهرباء يتم من خلالها، حساب معدلات الاستهلاك والفاتورة الشهرية، ولكن مع تغيير المواطن للمنزل، فإنه يحتاج إلى نقل ملكية العديد، وهذه الخدمة متوفرة من الشركة عبر موقعها الإلكتروني، بحيث يمكن تقديم طلب نقل ملكية العديد بصورة إلكترونية باتباع الخطوات التي قمنا بكشفها لكم، وكشفت المصادر المسؤولة بوزارة الطاقة، أن هذه الخدمة متاحة بصورة مجانية بدون فرض أي رسوم على المتعاملين.

نقل ملكية عداد مسبق الدفع

تتيح الشركة كذلك للمستفيدين، إمكانية نقل ملكية عداد مسبق الدفع، ضمن قائمة الخدمات المتاحة من الشركة والتي تحرص من خلالها على تلبية حاجات المواطنين المستمرة، ونقل ملكية العداد يتم في تلك الحالة بالصورة الرسمية من خلال اتباع الخطوات التالية: