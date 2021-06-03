تسعيرة زكاة بهيمة الأنعام في الأغنام والإبل والبقر 1442

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عمر شويل - جدة تعلن السلطات السعودية، التسعيرة الخاصة ببهيمة الأنعام، وموعد جباية الزكاة بشكل سنوي، حيث يتم الإعلان سنويا في شهر رجب من كل عام هجري، ولكن هذا العام تم تأجيل جباية الزكاة وفقا لتعميم وزارة المالية السعودية حيث سيتم الإعلان عنها في وقت يتم تحديد والإعلان عنه من خلال القنوات الرسمية لوزارة المالية، ووضعت السلطات السعودية التسعيرة الخاصة بالزكاة لهذا العام لجميع الأنعام من إبل وأغنام وبقر والتي تختلف باختلاف نوعها.

ونسلط الضوء في التقرير علي زكاة بهيمة الأنعام، وتسعيرة زكاة بهيئة الأنعام لعام 1442 هجريا، والتسعيرة زكاة بهيمة الأنعام بالنسبة في الأغنام وفي الإبل وفي البقر وغيرها من المعلومات المتعلقة.

زكاة بهيمة الأنعام

تعتبر زكاة الأنعام أو زكاة بهيمة الأنعام من الزكوات الواجبة علي المسلمين وتشمل 3 أنوع من الأنعام وهي الأغنام والبقر والإبل، وهي زكاة تجب علي مالكي الأنعام ويخرجها المالك شكرا لله تعالي علي هذه النعم التي تعد من أعظم الحيوانات النافعة للإنسان، وتوجب الزكاة علي الأنعام التي بلغت النصاب وحال عليها الحول أي مر عليها عام كامل، وفي حالة عدم بلوغ النصاب علي هذه الأنعام أو بلغت النصاب ولم يمر عليها عام فلا تجب فيها الزكاة وهناك بعض الشروط في الأنعام مثل أنها ترعى في الكلآ المبا ولا تجب فيها الزكاة في حالة إذا كانت معلوفة ولا تكون عاملة فلا توجب عليها الزكاة إن كانت هذه الأنعام عاملة.

تسعيرة زكاة بهيمة الأنعام لعام 1442

تضع السلطات السعودية تسعيرة زكاة بهيمة الأنعام وهي وثيقة استرشادية تقدمها الحكومة السعودية إلي المواطنين الذين تجب عليهم زكاة الأنعام في البقر والإبل والأغنام، حيث توضح التسعيرة النصاب الذي تجب فيه الزكاة وكذلك قيمة هذه الزكاة المفروض لكل نصاب وكذلك القيمة بالريال السعودي تسهيلا عليهم، علي أن يتم تقديم الزكاة لعوامل الزكاة المنتشرة في جميع المدن والمناطق السعودية المتخصصة في جباية الزكاة من المزكين وجمعا وذلك اقتداء بسنة الرسول صلي الله عليه وسلم ولحث المسلمين علي دفع الزكاة علي المستحقين ولم تعلن وزارة المالية السعودية حتي الآن عن قيمة زكاة بهيمة الأنعام.

تسعيرة زكاة بهيمة الأنعام في الأغنام

وضعت السلطات السعودية، التسعيرة الخاصة بزكاة بهيمة الأنعام الخاصة بالإغنام والتي جاءت علي النخو التالي:

النصاب القدر الواجب فيه من 40 إلى 120 1 من 121 إلى 200 2 من 201 إلى 399 3 من 400 إلى 499 4 من 500 إلى 599 5 من 600 إلى 699 6 من 700 إلى 799 7 من 800 إلى 899 8 من 900 إلى 999 9 من 1000 إلى 1099 10 من 1100 إلى 1199 11 من 1200 إلى 1299 12 من 1300 إلى 1399 13 من 1400 إلى 1499 14 من 1500 إلى 1599 15 من 1600 إلى 1699 16 من 1700 إلى 1799 17 من 1800 إلى 1899 18 من 1900 إلى 1999 19 من 2000 إلى 2099 20

تسعيرة زكاة بهيمة الأنعام في الإبل

تجب زكاة بهيمة الأنعام في الأبل في حالة بلوغها النصاب الذي أعلنت عنه السلطات السعودية والقدر الواجب إخراجه والذي جاء علي النحو التالي:

النصاب القدر الواجب فيه من 5 إلى 9 شاة واحدة من 10 إلى 14 شاتان من 15 إلى 19 ثلاث شياء من 20 إلى 24 أربع شياء من 25 إلى 35 بنت مخاض من 36 إلى 45 بنت لبون من 46 إلى 60 حقه من 61 إلى 75 جذعة من 76 إلى 90 بنتا لبون من 91 إلى 120 حقتان من 121 إلى 129 3 بنات لبون من 130 إلى 139 حقه وبنتا لبون من 140 إلى 149 حقتان وبنت لبون من 150 إلى 159 ثلاث حقاق من 160 إلى 169 أربع بنات لبون من 170 إلى 179 حقه وثلاث بنات لبون من 180 إلى 189 حقتان وبنتا لبون من 190إلى 199 3 حقاق وبنت لبون من 200 إلى 209 4 حقاق أو 5 بنت لبون

تسعيرة زكاة بهيمة الأنعام في البقر

أوضحت الحكومة السعودية التسعيرة الخاصة بزكاة بهيمة الأنعام في البقر علي صاحب المواشي التي بلغت النصاب من الناحية الشرعية وجاءت علي النحو التالي: