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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسعيرة زكاة بهيمة الأنعام في الأغنام والإبل والبقر 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعلن السلطات السعودية، التسعيرة الخاصة ببهيمة الأنعام، وموعد جباية الزكاة بشكل سنوي، حيث يتم الإعلان سنويا في شهر رجب من كل عام هجري، ولكن هذا العام تم تأجيل جباية الزكاة وفقا لتعميم وزارة المالية السعودية حيث سيتم الإعلان عنها في وقت يتم تحديد والإعلان عنه من خلال القنوات الرسمية لوزارة المالية، ووضعت السلطات السعودية التسعيرة الخاصة بالزكاة لهذا العام لجميع الأنعام من إبل وأغنام وبقر والتي تختلف باختلاف نوعها.
ونسلط الضوء في التقرير علي زكاة بهيمة الأنعام، وتسعيرة زكاة بهيئة الأنعام لعام 1442 هجريا، والتسعيرة زكاة بهيمة الأنعام بالنسبة في الأغنام وفي الإبل وفي البقر وغيرها من المعلومات المتعلقة.
زكاة بهيمة الأنعام
تعتبر زكاة الأنعام أو زكاة بهيمة الأنعام من الزكوات الواجبة علي المسلمين وتشمل 3 أنوع من الأنعام وهي الأغنام والبقر والإبل، وهي زكاة تجب علي مالكي الأنعام ويخرجها المالك شكرا لله تعالي علي هذه النعم التي تعد من أعظم الحيوانات النافعة للإنسان، وتوجب الزكاة علي الأنعام التي بلغت النصاب وحال عليها الحول أي مر عليها عام كامل، وفي حالة عدم بلوغ النصاب علي هذه الأنعام أو بلغت النصاب ولم يمر عليها عام فلا تجب فيها الزكاة وهناك بعض الشروط في الأنعام مثل أنها ترعى في الكلآ المبا ولا تجب فيها الزكاة في حالة إذا كانت معلوفة ولا تكون عاملة فلا توجب عليها الزكاة إن كانت هذه الأنعام عاملة.
تسعيرة زكاة بهيمة الأنعام لعام 1442
تضع السلطات السعودية تسعيرة زكاة بهيمة الأنعام وهي وثيقة استرشادية تقدمها الحكومة السعودية إلي المواطنين الذين تجب عليهم زكاة الأنعام في البقر والإبل والأغنام، حيث توضح التسعيرة النصاب الذي تجب فيه الزكاة وكذلك قيمة هذه الزكاة المفروض لكل نصاب وكذلك القيمة بالريال السعودي تسهيلا عليهم، علي أن يتم تقديم الزكاة لعوامل الزكاة المنتشرة في جميع المدن والمناطق السعودية المتخصصة في جباية الزكاة من المزكين وجمعا وذلك اقتداء بسنة الرسول صلي الله عليه وسلم ولحث المسلمين علي دفع الزكاة علي المستحقين ولم تعلن وزارة المالية السعودية حتي الآن عن قيمة زكاة بهيمة الأنعام.
تسعيرة زكاة بهيمة الأنعام في الأغنام
وضعت السلطات السعودية، التسعيرة الخاصة بزكاة بهيمة الأنعام الخاصة بالإغنام والتي جاءت علي النخو التالي:
|النصاب
|القدر الواجب فيه
|من 40 إلى 120
|1
|من 121 إلى 200
|2
|من 201 إلى 399
|3
|من 400 إلى 499
|4
|من 500 إلى 599
|5
|من 600 إلى 699
|6
|من 700 إلى 799
|7
|من 800 إلى 899
|8
|من 900 إلى 999
|9
|من 1000 إلى 1099
|10
|من 1100 إلى 1199
|11
|من 1200 إلى 1299
|12
|من 1300 إلى 1399
|13
|من 1400 إلى 1499
|14
|من 1500 إلى 1599
|15
|من 1600 إلى 1699
|16
|من 1700 إلى 1799
|17
|من 1800 إلى 1899
|18
|من 1900 إلى 1999
|19
|من 2000 إلى 2099
|20
تسعيرة زكاة بهيمة الأنعام في الإبل
تجب زكاة بهيمة الأنعام في الأبل في حالة بلوغها النصاب الذي أعلنت عنه السلطات السعودية والقدر الواجب إخراجه والذي جاء علي النحو التالي:
|النصاب
|القدر الواجب فيه
|من 5 إلى 9
|شاة واحدة
|من 10 إلى 14
|شاتان
|من 15 إلى 19
|ثلاث شياء
|من 20 إلى 24
|أربع شياء
|من 25 إلى 35
|بنت مخاض
|من 36 إلى 45
|بنت لبون
|من 46 إلى 60
|حقه
|من 61 إلى 75
|جذعة
|من 76 إلى 90
|بنتا لبون
|من 91 إلى 120
|حقتان
|من 121 إلى 129
|3 بنات لبون
|من 130 إلى 139
|حقه وبنتا لبون
|من 140 إلى 149
|حقتان وبنت لبون
|من 150 إلى 159
|ثلاث حقاق
|من 160 إلى 169
|أربع بنات لبون
|من 170 إلى 179
|حقه وثلاث بنات لبون
|من 180 إلى 189
|حقتان وبنتا لبون
|من 190إلى 199
|3 حقاق وبنت لبون
|من 200 إلى 209
|4 حقاق أو 5 بنت لبون
تسعيرة زكاة بهيمة الأنعام في البقر
أوضحت الحكومة السعودية التسعيرة الخاصة بزكاة بهيمة الأنعام في البقر علي صاحب المواشي التي بلغت النصاب من الناحية الشرعية وجاءت علي النحو التالي:
|النصاب
|القدر الواجب فيه
|من 30 إلى 39
|تبيع أو تبيعة
|من 40 إلى 59
|مسنة
|من 60 إلى 69
|تبيعتان
|من 70 إلى 79
|مسنة وتبيع
|من 80 إلى 89
|مسنتان
|من 90 إلى 99
|ثلاثة أتباع
|من 100 إلى 109
|مسنة وتبيعان
|من 110 إلى 119
|مسنتان وتبيع
|من 120 إلى 129
|3 مسنات و4 أتباع
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