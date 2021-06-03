نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر فورد توروس 2021 بعد التخفيض وعروض جذابة عند شراء السيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وكيلة علامة فورد في السعودية، شركة توكيلات الجزيرة، عن سعر فورد توروس 2021 أمبيانتي، علمًا بأنها تأتي بـ 3 فئات هم: أمبيانتي، وفئة تريند، وفئة تيتانيوم.

وتمتلك سيارات فورد مميزات قوية من ضمنها ما يلي:

كفاءة محركاتها التي تعيش طويلًا.

احتفاظها بقيمتها عند إعادة البيع.

وعلاوة على ذلك فهي تضم عددًا كبيرًت من أهم وسائل الأمان والراحة في عالم السيارات.

سعر فورد توروس 2021 بعد التخفيض

يبلغ سعر فورد توروس موديل أمبيانتي نحو 104 ألف و400 ريالًا، علمًا بأن ذلك لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

ومما لاشك فيه أن السعر النهائي للسيارة سيتغير بعد إضافة هذه الضريبة، لكنه سيظل أقل مما كان عليه في الربع الأول من العام الجاري، حيث انخفض سعر فورد توروس عن ما كان عليه في الربع الأول من 2021، حيث كانت تباع السيارة آنذاك بـ127 الف ريال تقريبا.

ويعد انخفاض بعض أسعار السيارات بعد فترة من طرحها أمر معتاد ولا يدعو للقلق؛ وذلك لأن بعض شركات السيارات ترغب في منافسة شركات أخرى أو تسعى وراء زيادة المبيعات ما يؤدي إلى تغيير السعر.

عروض توكيلات الجزيرة

تهدي توكيلات الجزيرة عملاء فورد الجدد عند شرائهم سيارة فورد توروس أمبيانتي عددًا من المزايا الجذابة وفيما يلي هذه المزايا:

1- ضمان على السيارة حتى يبلغ عدد الكيلومترات التي قطعتها 200 الف كيلومتر.

2- خدمة المساعدة أثناء استعمال السيارات على الطريق مجانًا.

3- أسعار مميزة حتى 60 الف كيلو لـ صيانات السيارة الدورية التي يتم إجراؤها كل فترة للتأكد من سلامة أجزاء السيارة.

اغتنم عروض فورد على موديل توروس قبل انتهائها

تنتهي عروض فورد أمبيانتي في ثاني خميس من شهر يوليو من العام الجاري.