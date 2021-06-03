استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني 1443 ورقم العداد بالتفصيل

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عمر شويل - جدة استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني من الخدمات المهمة جداً حيث تقوم شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية بإنشاء مخطط تطويري للكهرباء وهذا لرؤية ٢٠٣٠ حيث تقوم المملكة العربية السعودية بالسعي إلى مواكبة جميع التطورات التكنولوجية وهذا حتى تتمكن من التطور التكنولوجي كما يحدث في جميع دول العالم حيث أن المملكة تقوم بتقديم العديد من الخدمات الالكترونية ومن ضمن هذه الخدمات أنها قامت بإتاحة الفرصة للمواطنين بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية بالقيام بالإستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً وبأكثر من طريقة.

استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني 1443

تقوم شركة الكهرباء السعودية بتقديم بتوفير إمكانية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني وإليكم الخطوات التي يجب اتباعها للبحث عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني وهي كالآتي:-

أولا يتم الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بـ شركة الكهرباء خدمات الأفراد.

وبعد ذلك يتم الضغط على مربع (خدمات المشتركين).

وعليه سوف تظهر بعد ذلك صفحة جديدة بها الكثير من الخدمات الإلكترونية من ضمن وعليه يتم إختيار (خدمات الفواتير).

بعد القيام بإختيار خدمات الفواتير سوف تظهر صفحة جديدة أخرى تحتوي على الكثير من الخدمات الالكترونية يتم إختيار خدمة إظهار الفاتورة الإلكترونية.

سوف تظهر صفحة أخرى يتم فيها كتابة رقم السجل المدني الخاص بالمواطن الذي يريد معرفة قيمة الفاتورة.

ثم يتم الضغط على زر (فاتورة الكهرباء).

وأخيراً سوف تظهر قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بالمستخدم بالتفصيل.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب القديم

تقدم المملكة خدمات الاستعلام عن العديد من الخدمات بشكل إلكتروني مثل الاستعلام عن المخالفات المرورية والاستعلام عن قيم الفواتير وغيرها، وكما ذكرنا سابقاً أن الشركة السعودية للكهرباء تقوم بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساعد المواطنين المقيمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بالقدرة على القيام بالإستعلام عن فاتورة الكهرباء ومن ضمن هذه الطرق الإستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب القديم وعلى من يرغب في الحصول على قيمة الفاتورة برقم الحساب القديم يجب عليه أن يقوم بإتباع الخطوات الآتية:-

الدخول الإلكتروني على موقع الشركة السعودية للكهرباء.

يتم كتابة المكان المتواجد فيه العداد الذي يريد معرفة قيمة الفاتورة له.

ثم يتم إدخال رمز التحقق المرئي الموجود على صفحة موقع الشركة السعودية للكهرباء.

ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة (عرض).

وأخيراً سوف تظهر قيمة وبيان حساب فاتورة عداد الكهرباء أيضًا كاملة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

قامت أيضاً الشركة السعودية للكهرباء بإتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين بالبحث عن فاتورة الكهرباء برقم العداد وعلى من يريد معرفة قيمة فاتورة الكهرباء برقم العداد عليه أن يقوم بعمل بعض الخطوات التي تساعده في الحصول على قيمة الفاتورة كالآتي:-

على المواطن الذي يريد معرفة قيمة الفاتورة الذهاب مباشرة إلى الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء.

الضغط على علامة (خدمات المشتركين).

يتم بعد ذلك إظهار صفحة جديدة تضم كثير من الخدمات الإلكترونية من خلال هذا يتم إختيار خدمات الفواتير.

ثم النقر على (الفاتورة الإلكترونية).

ثم يتم الإنتقال إلى صفحة أخرى يكتب بها رقم العداد المراد معرفة فاتورته.

ثم يتم الضغط على زر (عرض فاتورة الكهرباء).

وبعد ذلك سوف تظهر قيمة فاتورة الكهرباء بشكل تفصيلي.

وفي النهاية نكون قد قدمنا لكم كيفية استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني 1443 الخطوات بالتفصيل وأيضاً تعرفنا على بعض الطرق الإلكترونية الأخرى التي قامت الشركة السعودية للكهرباء بإتاحتها لتسهيل عملية البحث الإلكتروني لجميع المواطنين المقيمين بمختلف محافظات المملكة العربية السعودية.