شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الخميس

بلادي – الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1261 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 15 حالة وفاة ، و 1364 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 454217 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 436884 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7408 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الخميس.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :