نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سريع رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1442 هيئة تقويم التعليم والتدريب إصدار الرخصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن أصبح رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1442، من أهم الموضوعات بحثاً خلال الساعات الأخيرة مع إعلان النتائج، بدء التساؤل عن طريقة ورابط إصدار الرخصة لمن اجتاز الاختبار، حيث أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب على صدور نتائج اختبارات الرخصة المهنية، يوم الأحد الموافق 30 مايو الجاري، الموافق 18 شوال 1442، لذالك يتم استخراجها إلكترونياً برقم الهوية، وكان قد تم في وقت سابق إجراء الاختبارات بنوعيها التربوي والتخصصي، ويمكن للذين لم يحالفهم الحظ باجتياز هذه الاختبارات الدخول مرة آخري في المواعيد التي تحددها الهيئة، ولا يشترط دخول الاختبارين في حال تم الرسوب في اختبار واحد، فيستطيع المتقدم على الرخصة الدخول لاختبار واحد لتحسين الدرجة أو النجاح فيه.

رابط موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب

الدخول على الموقع الإلكتروني “etec.gov.sa“.

كتابة رقم السجل المدني.

تسجيل الرقم السري.

الدخول على نتائج الرخصة المهنية للمعلمين.

إصدار الرخصة المهنية

بعد إعلان النتائج يتساءل الكثيرين عن رابط إصدار الرخصة المهنية وكيفية الحصول عليها، ونوضح لكم الإجابة بأن يتم الحصول عليها إلكترونياً، على نفس رابط موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب، من خلال تبويب الرخص المهنية، وقد أشاد المعلمين والمعلمات بالنتائج وحصولهم على درجات عاليه، وتوالت التهاني والتبريكات من خلال تويتر على نجاح النظام، ومدي أهمية الرخصة المهنية في استكمال مسيرة العمل بالتعليم.

نتائج الرخصة المهنية عبر توكلنا

تم إتاحة نتائج قياس عبر توكلنا وكذالك نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، من خلال الدخول على التطبيق وتحديد نوع النتائج المستعلم عنها، يتم عرض النتائج المتاحة من خلال التطبيق، الذي يتم التسجيل عليه عبر منصة أبشر، وبالفعل تم صدور النتائج وجاري إصدار وثيقة الرخصة إلكترونياً خلال الفترة المقبلة.

الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1442

تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بإجراء اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، لمن هم على رأس العمل من الحاصلين على شهادات جامعية “البكالوريوس” فما فوق، أو الراغبين في الالتحاق بالعمل بالتعليم من الخريجين الجُدد، وعند نفاذ اللائحة يمكن إعطاء الرخصة لمن يحملون مؤهل دون الجامعي ويزاولون مهنة التعليم.

الالتحاق بالوظائف التعليمية للحاصلين على الرخصة المهنية

عقب إصدار وثيقة الرخصة المهنية يستطيع الحاصلين عليها، التقدم للوظائف التعليمية لمن ليسوا على رأس العمل، نظراً لكونها مصوغ هام للتعيين بالمقارنة بمن لم يحصل على الرخصة، وبالنسبة للموجودين على رأس العمل فالحصول على الرخصة المهنية، هو أحد عوامل التميز والحصول على الترقيات والرُتب الأعلى.

موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب لإصدار الرخصة المهنية

تعتبر هيئة تقويم التعليم والتدريب، هي الجهة الرسمية المنوط بها إجراء اختبارات الرخصة المهنية، وإعلان نتائجها ومن ثم إصدار وثيقة الرخصة بالطريق الإلكتروني، استكمالاً لرؤية المملكة في التحول الرقمي والإلكتروني، في تلبية الخدمات لمختلف فئات المجتمع، وخلال الأيام القادمة سيتم إتاحة استخراج الرخصة المهنية إلكترونياً على موقع الهيئة.