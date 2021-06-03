فتح باب التقديم بالكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران لخريجي الثانوية العامة 1442ه‍ ، الكلية التقنية العالمية هى إحدى الكليات الحكومية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية، وتعتبر كلية علوم الطيران من الكليات التابعة للكليات التقنية العالمية، و قد أعلنت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران عن فتح باب التسجيل والتقديم لخريجي الثانوية العامة للالتحاق بالكلية، على أن يبدأ التقديم من 1 يونيو 2021 وحتى 26 أغسطس 2021، وقد وضعت الكلية عدة شروط يجب على الراغبين للالتحاق بالكلية الالتزام بها عند التقديم، كما أنه يجب على الطالب عند التسجيل قراءة نص التعهد جيدًا، وإدخال جميع بياناته الشخصية بشكل صحيح لأنه في حالة وجود أى خطأ بالبيانات فيتم إلغاء طلب التقديم.

شروط التقديم بالكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالسعودية 1442ه‍

أن يكون الطالب يحمل الجنسية السعودية.

يجب أن يكون الطالب قد أنهى الاختبار التحصيلي المقدم من مركز القياس.

لابد أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة خلال اخر خمس سنوات.

على الطالب المتقدم للتسجيل بالكلية أن ينتهي أولاً من إختيارات القدرات العامة.

خطوات التسجيل بالكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالسعودية

الدخول على الموقع الرسمي لكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران .

. يقوم الطالب بالضغط على الأيقونة الخاصة بالموافقة على الشروط.

يتم الضغط على كلمة التالي.

إدخال وتعبئة جميع البيانات الخاصة بالطالب بشكل صحيح والتأكد منها.

الدخول على رغبات الالتحاق والضغط على الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران.

الضغط على كلمة تسجيل لإتمام عملية التقديم.

الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالسعودية المسار العسكري

الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران المسار العسكري تضم العديد من التخصصات المطلوبة، والتي يحرص الطلاب على الالتحاق بها ومن أهم هذه التخصصات

( ميكانيكا ) دبلوم هندسة صيانة الطائرات.

( ميكانيكا ) دبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار.

( الكترونيات ) دبلوم هندسة صيانة الطائرات.

( اتصالات ) دبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار.

( الكترونيات ) دبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار.

مزايا الالتحاق بالمسار العسكري بالكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران