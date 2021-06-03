رابط نتائج وزارة العدل 1442 وأسماء المقبولين في وظائف باحث شرعي وباحث قانوني

رابط نتائج وزارة العدل السعودية 1442، أعلنت منذ قليل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، عن أسماء المرشحين والمرشحات على المرتبة السادسة، وظيفة باحث شرعي وباحث قانوني، وهذه النتائج خاصة بالمسابقة التي تم الإعلان عنها سابقاً بتاريخ 08\03\2021، وتم فتح باب القبول في هذا التوقيت على الوظائف المذكورة، وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة من قبل وزارة العدل، وشددت وزارة العدل على المقبولين ضرورة إحضار كافة المستندات اللازمة لاستكمال التعيين في الوقت المحدد لذلك.

رابط نتائج وزارة العدل 1442 باحث شرعي، قانوني

تم الإعلان اليوم الخميس 23\10\1442 الموافق 03\06\2021، عن المرشحين والمرشحات لوظائف باحث شرعي وقانوني بوزارة العدل، وقد تمت المفاضلة بين المتقدمين بمنتهى الشفافية، ووفق القواعد والإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، وعلى كل من ظهر اسمه في نتيجة المقبولين، ضرورة إحضار كافة المستندات المطلوبة في الوقت المحدد لذلك، وفي حالة عدم حضوره سوف يعد هذا عدولاً منه عن الوظيفة.

آلية الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات

يستطيع المتقدم على وظائف وزارة العدل الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل من خلال شبكة الانترنت.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك بشكل صحيح ودون أخطاء.

كتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال المكتوب في طلب التوظيف.

الضغط على أيقونة “إظهار النتيجة” وسوف تظهر النتيجة في الحال.

نتائج وزارة العدل باحث شرعي وقانوني

نبهت وزارة العدل على بعض الإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات التعيين، على كل المرشحين والمرشحات الالتزام بها، وهذه الإجراءات هي كالتالي: