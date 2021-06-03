نظام كوادر وزارة التعليم إجراءت النقل الداخلي رابط

أصدرت وزارة التعليم السعودية تعميم خاص بـ نظام كوادر لكافة مكاتب التعليم والمعاهد التربية الخاصة والمدارس، بكافة المراحل التعليمية فيما يخص حركة النقل الداخلي والمسح الميداني فيما يخص شاغلي وشاغلات للوظائف الإدارية للعام 1442 هـ 1443 بنظام التعاميم.

نظام كوادر

وجاء التعميم في بهدف العمل علي رصد الواقع للمكاتب والإدارات والمعاهد والمدارس في إدارات الموارد البشرية، والبدء الفعلي في إجراءات المسح الميداني وحركة النقل الداخلي بـ نظام الكوادر، والعمل علي توفير الكادر الإداري للمنشآت، والعمل علي تحقيق استقرار إداري، ونقدم لكم خطوات الاطلاع علي تحديث بيانات شاغلين الوظائف الإدارة وكيفية إتمام الخدمة عبر موقع وزارة التعليم السعودية، للعام 1442 – 1443 وهي كالتالي وكيفية تحديثها.

يجب على الرئيس المباشر تحمل المسؤولية الكاملة، ومتابعة محتوي التعميم.

القيام بإضافة رَقَم الجوال الخاص بالموظفين، الذين لم يتم تسجيل نظام الكادر فيما سبق.

التسجيل من خلال الدخول علي موقع نظام التعاميم، والضغط علي اختيار خِدْمَات ومنها بيانات الموظفين.

والضغط علي اختيار خِدْمَات ومنها بيانات الموظفين. التحقق من البيانات الخاصة بالموظفين والمنشأة.

يجب علي شاغلي الوظائف الإدارية بعد تحديث البيانات التحقق من صحتها.

تسمل حركة النقل الداخلي كل من شاغلي الوظائف الإدارية المتواجدين علي رأس العمل، وكذلك المكلفين بخارة إدارة التعليم إلكترونيا.

النقل الداخلي

راغبات النقل الداخلي لهذا العام لكل من (المدارس، الإدارات، مكاتب التعليم)، يمكن اختيار 3 رغبات مختلفة كحد أدني للقبول وفقا لنظام كوادر المتاح.

يجب التأكد من ضرورة الالتزام بموعد إدخال الرغبات، والانسحاب حيث انه لا يمكن العدول علي النقل في هذا العام.

بعد انتهاء المدة المحددة الخاصة بتحديث بيانات الموظفين، وإتمام إدخال الرغبات الخاصة بالنقل الداخلي، سوف يتم إغلاق النظام، ولا يمكن إجراء أي تعديل في بيانات رغبات النقل.

وبهذا تكون قدمنا لكم كافة شروط وأجراءت النقل الداخلي، التي أصدرتها وزارة التعليم السعودية عبر نظام كوادر التعاميم بجدة.