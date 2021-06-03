تمويل شخصي بدون كلفة أجل يصل إلى 100 ألف ريال وبدون ضمانات للمواطن والمقيم من بنك سامبا

قرض شخصي بدون كلفة أجل من بنك سامبا السعودي، يعتبر بنك سامبا من أفضل البنوك التي تقدم خدمات متنوعة وعروض مصرفية وائتمانية مميزة لجميع العملاء التابعين له و العملاء الجدد، ويقدم التمويلات المالية لجميع العملاء سواء كانوا مواطنين سعوديين أو غير سعوديين ويقيمون بالمملكة العربية السعودية، ويقدم البنك قرض شخصي بدون كلفة اجل يتم الحصول عليه لمدة 9 شهور، ويساعد التمويل الشخصي العملاء في تلبية احتياجاتهم الأساسية كشراء منزل أو سيارة أو مصروفات العطلة الصيفية أو مصروفات الحياة الدراسية للأبناء وغيرها من أمور عديدة تستدعي تدخل مالي، ويعمل بنك سامبا علي توفير خاصة لجميع الفئات العاملة سواء مواطنين أو مقيمين أو متقاعدين أو من فئات العسكريين وغيرها، ومن خلال موقعنا سنعرض لكم اهم التفاصيل المتعلقة بالحصول علي قرض شخصي بدون كلفة أجل للمواطن والمقيم من بنك سامبا.

خصائص التمويل الشخصي من بنك سامبا

يقدم بنك سامبا التمويل الشخصي والذي يصل إلى مبلغ قدره 100،000 ريال.

يقدم التمويل الشخصي وبدون كلفة اجل.

مبالغ التمويل بدون كلفة أجل من بنك سامبا تخضع إلى قوانين الشريعة الإسلامية.

فترة السداد تصل إلى مدة 9 أشهر.

يتيح البنك الفرصة للتقديم على طلب تمويل إضافي ولكن في حالة تسديد 20٪ من قيمة التمويل الأول.

يستثني البنك بعض العملاء من تسديد المديونية في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا قدر الله.

توفير ميزة السداد علي أقساط مجدولة تناسب جميع الفئات العاملة بجميع القطاعات العاملة داخل المملكة العربية السعودية.

اهم الشروط المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من سامبا

بنك سامبا السعودي يوفر بعض الشروط المناسبة التي يمكن من خلالها بسهولة الحصول علي التمويل الشخصي بدون كلفة أجل من خلال بعض الشروط البسيطة، ومن هذه الشروط:

أن يكون عمر العميل يزيد عن 18 عام سواء كان العميل سعودي أو غير سعودي ومقيم داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون الراتب الشهري يزيد عن 5،000 ريال سعودي.

أن يكون العميل على رأس العمل بمدة شهر واحد وبالنسبة لغير السعوديين علي أن يتوفر مستند بمستحقات نهاية الخدمة بالقطاع الحكومي أو الخاص.

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من بنك سامبا

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي، وصورة جواز السفر للمقيم بالمملكة، بشرط أن تكون سارية المفعول.

تسجيل البلد الأصل بالنسبة للمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

تعبئة طلب التمويل الشخصي.

خطاب تعريفي بمسمي الوظيفة القائم عليها العميل.

خطاب بالموقف الذي يفيد بتحويل الراتب الشهري.

كيفية طلب التمويل الشخصي من بنك سامبا

يمكنك الدخول على الرابط التالي لتسجيل البيانات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي بدون كلفة اجل من رابط التسجيل التالي: تمويلات بدون كلفة أجل، ثم يتم تسجيل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالعميل.