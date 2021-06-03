شروط استحقاق المساعدة المقطوعة وموعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

المساعدة المقطوعة 1442 او كما يسميها البعض مقطوعة الضمان الاجتماعي من أهم البرامج التي تهدف إلى تقديم الدعم للمواطنين المستحقين لها. وفق الشروط والأحكام التي تحددها وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، وهي المسؤولة عن الإشراف على صرف المساعدات لمواطني المملكة العربية السعودية. وتعتمد قيمة المساعدات على الراتب الشهري الذي يتقاضاه المواطن، واتسعت دائرة المستفيدين لتشمل المواطنين المتأثرين بالإصلاحات الاقتصادية أو تداعيات فيروس كورونا المستجد. ويعتبر موعد صرف المساعدة المقطوعة هو أهم شيء يدور في أذهان العديد من المحتاجين مستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وسنتعرف من خلال هذه المقالة وعبر موقع ثقفني على موعد وشروط الإستفادة من مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442.

شروط استحقاق الدعم من المساعدة المقطوعة 1442

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها إدارة الموارد البشرية لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الفعليين، بما في ذلك هذه الشروط:

يجب أن لا يكون عمر المتقدم أقل من 35 عامًا للحصول على مبلغ المقطوعة.

أن يكون مقدم الطلب من عائلات تثبت حاجتها للمساعدة، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين أصعاب المعاشات الضعيفة. كما أنه يجب أن لا يتجاوز راتب طالب المساعدة على الحد الأدنى للصرف.

أن يكون المواطن سعودي الجنسية. وقد أقام حياته كلها في المملكة العربية السعودية ولم يغادرها العام الماضي لأكثر من ثلاثة أشهر، ومتزوج من امرأة سعودية.

عدم امتلاك أي عقارات أو أراضي أو سجل تجاري باسمه أو اسم زوجته

كما انه يتم الحصول على المساعدة المطوعة مرة أخرى بعد عام واحد من تاريخ استلام المساعدة الاولى.

الحد الأقصى لمقطوعة الضمان 30 ألف ريال سعودي.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

حتى الآن، لم يتم تحديد موعد مؤكد لإيداع مبلغ دعم المساعدة المقطوعة. ومع ذلك ، أشارت العديد من المصادر الموثوقة داخل وزارة الموارد البشرية إلى أنها تقوم حاليًا بمراجعة الطلبات، وستصرف قريبًا قيمة الدعم بالتتابع وفقًا لأولوية التقديم، كما دعت المواطنين إلى التحديث السريع لبياناتهم ليحق لهم الحصول عليها، وعند اصدار الدفوعات للمستفيدين من المساعدة المقطوعة سنتابع معكم ذلك من خلال هذا المقال.