طريقة عمل تفويض قيادة سيارة بالسعودية وشروط الخدمة

قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، بطرح العديد من الخدمات الحكومية الهامة، للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، عبر منصة أبشر الإلكترونية، وخدمة عمل تفويض قيادة سيارة بالسعودية، من الخدمات التي قامت الوزارة بإضافتها بالفترة الأخيرة على المنصة، والتي يمكن من خلالها تفويض أي شخص آخر لقيادة مركبة على الأراضي السعودية، ويتم تنظيم الخدمة من خلال مجموعة من الشروط والضوابط، التي يجب توافرها للمتقدمين للحصول عليها.

عمل تفويض قيادة سيارة بالسعودية

إن تفويض قيادة سيارة بالمملكة العربية السعودية، من الخدمات الهامة التي تم طرحها بالفترة الأخيرة عبر منصة أبشر الإلكترونية، والتي يمكن من خلالها تفويض بعض الأشخاص لقيادة السيارة، ويمكن للراغبين الوصول للخدمة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية

قم بالدخول على أبشر للأفراد

قم بإدخال البيانات المطلوبة للدخول لحساب المستخدم من اسم المستخدم وكلمة المرور

قم بإدخال رمز التحقق والنقر على تسجيل الدخول

قم من النافذة الرئيسية بالنقر على الخدمات الإلكترونية

قم من بين الخدمات المتاحة بالنقر على خدمات المرور

قم من بين الخدمات المعروضة بالنقر على إضافة مستخدم إلى مركبة

ستقوم المنصة بعرض خيارين “تفويض داخلي أو تفويض خارجي”.

قم باختيار النوع الذي تفضل.

قم بإدخال بيانات المركبة المطلوبة من الاسم

قم بالنقر على كلمة إضافة

قم بإدخال رقم الهوية للشخص الذي تريد تفويضه في حالة كان سعودي الجنسية، أما في حالة كان مقيم من العمالة الأجنبية، فقم بإدخال رقم الإقامة

ستقوم المنصة بعرض جميع البيانات المتعلقة بالشخص الذي تريد تفويضه.

قم بتحديد فترة التفويض.

قم بتحديد مكان التفويض في حالة اختيارك التفويض الخارجي من البداية

قم باستكمال إدخال البيانات المطلوبة

قم بعد الانتهاء بالنقر على ارسال

ستقوم المنصة بعرض رسالة تفيد بإرسال الطلب بنجاح، كما ستؤكد أن طلب التفويض قد تم إرساله إلى الشخص المفوض.

شروط تفويض قيادة مركبة

تضع الجهات المسؤولة بالمملكة لتفويض شخص لقيادة مركبة، عدد من الشروط التي يجب توافرها بالمتقدم للخدمة والتي جاءت كالتالي: