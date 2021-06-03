نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاستقبال الحوالة أو الطرود..طرق الاستعلام عن الرمز البريدي لمنطقة الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة الرمز البريدي، يعتبر أحد الأدوات الهامة المكونة من الحروف والأرقام، ويستخدم لتحديد عنوان المستلم في المملكة العربية السعودية، وتوضح الرموز مناطق جغرافية يقع فيها المتسلم، وتختلف أنظمة الرمز البريدي، طبقًا لكل منطقة على حدة، إلًا أنها تعمل على تسهيل ساعي البريد بالوصول بشكل أسهل إلى مكان.

ويتم استقبال الحوالات والطرود على الرمز البريدي، كما يوفر سهولة استقبال الشحنات لذلك نقدم لكم في المقال التالي رمز الرياض البريدي.

تعرف على الرمز البريدي للرياض

وللرياض لها العديد من الأرقام البريدية، فتختلف الأرقام البريدية، لكل منطقة على حدة، ويمكن للفرد استقبال الأموال داخل وخارج المملكة عليها، وبالنسبة إلى الرمز البريدي فهو: 11461.

الرمز البريدي للمناطق التابعة للرياض

يوجد أكثر من 10 مناطق في الرياض، وكل منطقة لها رمز بريدي خاص، ويمكن للفرد استقبال الحوالة على الطرد البريدي التابع لكل منطقة.

أما الرمز البريدي لمدينة أشقير 11964

رمز بريدي لمنطقة الغاط 11914

بريد مدينة حريملاء 11962.

بريد المزاحمية هو 11972.

بريد مدينة المجمعة 11952.

بريد مدينة القويقعة 11971.

بريد منطقة شقراء 11961.

رمز بريد عفيف هو 11921.

رمز بريد منطقة مرات هو 11933.

رمز بريد مدينة السليل هو 11913.

رمز بريد مدينة الحريق 11941.

بريد منطقة الخرج 11942.

بريد منطقة الزلفي 11932.

بريد الدرعية 11922.

بريد مدينة الدوادمي 11911.

بريد منطقة ثادق 11953.

بريد ضرماء 11923.

بريد منطقة وادي الدواسر 11991.

بريد الأفلاج 11912.

بريد حوطة بني تميم 11941.

بريد رماح 11981.

الرموز البريدية في الرياض

أما الرياض، فيها العديد من الرموز البريدية، يمكن للفرد استقبال العديد من الطرود والحوالات والتواصل مع المستلم على النحو التالي:.

الرمز البريدي في الرياض 1 هو 12214.

الرمز البريدي للرياض 2: 12222

رمز الرياض 3 هو 12242.

أما الرمز البريدي في منطقة الرياض 4 عبارة 12262.

أما رمز البريدي في الرياض 5 هو 12271.

الرموز البريدية لمنطقة عسير

أما عسير فيوجد بها العديد من الرموز البريدية والتي تتلخص على النحو التالي.

رمز بريدي لمنطقة أبها هو 61411. رمز منطقة خميس مشيط هو 61961. منطقة بيشة عبارة 61361. منطقة محايل هو 61913. منطقة بارق هو 61967. منطقة النماص 61977. منطقة رفيدية 61974. منطقة ظهران الجنوب 61953. منطقة بلقرن 61985. منطقة سراة عبيدة 61914. المجاردة 61937. رجال المع هو 61956. تثليث هو 61935. منطقة تنومة 61988. منطقة برك 61959.

الاستعلام عن الرمز البريدي

يمكن الاستعلام عن الرمز البريدي، من خلال الموقع الإلكتروني، الخاص ببوابة العنوان الوطني عبر الخطوات التالية:.