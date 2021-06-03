نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاشتراك والقبول في برنامج كفالة السعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج كفالة السعودي من البرامج التي أطلقتها المملكة العربية السعودية بهدف دعم المشروعات الكبيرة والمشروعات الصغيرة على حد سواء في السعودية، حيث الحصول عبر برنامج كفالة على التمويل اللازم للمشروعات، عبر التكفل بتمويل المشروع من البنك، وهناك عدد كبير من المشروعات المختلفة التي يمكنها الاستفادة من برنامج كفالة، فيما يلي نوضحها، ونستعرض أهداف برنامج كفالة وكيفية الاشتراك والقبول في برنامج كفالة السعودية 1442.

برنامج كفالة السعودي

كما سبق الذكر فإن برنامج كفالة السعودي هو ذلك البرنامج الذي له دور كبير في استهداف أصحاب المشاريع وتنمية الوضع الاقتصادي بالمملكة، مع زيادة رأس المال، فهو برنامج يهدف إلى زيادة عدد العاملين بالمملكة والتقليل من نسبة البطالة.

كما يعمل برنامج كفالة بالمملكة العربية السعودية على زيادة حجم الصادرات بالسلع ذات الفائدة، ويساعد على زيادة حجم الاستتثمارات، ودعم المشروعات الصغيرة.

ما هي شروط القبول في برنامج كفالة ؟

برنامج الكفالة بالمملكة العربية السعودية يجب توفر له بعض من الشروط، والشروط تتمثل في:

أن يكون المشروع متوفقًا مع أهداف برنامج كفالة.

كما يجب أن يكون المشروع المراد تمويله من المشاريع التي تعمل على الارتقاء بقدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية.

كما يجب أن يكون المشروع مدي اقتصاديا وتجاريا وفنيا.

أيضًا يجب أن يكون المشروع من المشاريع المشاركة في تنمية اقتصاد المملكة بصورة إيجابية.

خطوات الاشتراك في برنامج كفالة

يمكنك الاشتراك في برنامج كفالة السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية: