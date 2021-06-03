- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاشتراك والقبول في برنامج كفالة السعودية 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة برنامج كفالة السعودي من البرامج التي أطلقتها المملكة العربية السعودية بهدف دعم المشروعات الكبيرة والمشروعات الصغيرة على حد سواء في السعودية، حيث الحصول عبر برنامج كفالة على التمويل اللازم للمشروعات، عبر التكفل بتمويل المشروع من البنك، وهناك عدد كبير من المشروعات المختلفة التي يمكنها الاستفادة من برنامج كفالة، فيما يلي نوضحها، ونستعرض أهداف برنامج كفالة وكيفية الاشتراك والقبول في برنامج كفالة السعودية 1442.
برنامج كفالة السعودي
كما سبق الذكر فإن برنامج كفالة السعودي هو ذلك البرنامج الذي له دور كبير في استهداف أصحاب المشاريع وتنمية الوضع الاقتصادي بالمملكة، مع زيادة رأس المال، فهو برنامج يهدف إلى زيادة عدد العاملين بالمملكة والتقليل من نسبة البطالة.
كما يعمل برنامج كفالة بالمملكة العربية السعودية على زيادة حجم الصادرات بالسلع ذات الفائدة، ويساعد على زيادة حجم الاستتثمارات، ودعم المشروعات الصغيرة.
ما هي شروط القبول في برنامج كفالة ؟
برنامج الكفالة بالمملكة العربية السعودية يجب توفر له بعض من الشروط، والشروط تتمثل في:
- أن يكون المشروع متوفقًا مع أهداف برنامج كفالة.
- كما يجب أن يكون المشروع المراد تمويله من المشاريع التي تعمل على الارتقاء بقدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية.
- كما يجب أن يكون المشروع مدي اقتصاديا وتجاريا وفنيا.
- أيضًا يجب أن يكون المشروع من المشاريع المشاركة في تنمية اقتصاد المملكة بصورة إيجابية.
خطوات الاشتراك في برنامج كفالة
يمكنك الاشتراك في برنامج كفالة السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يتم تقديم طلب للاستفادة من برنامج كفالة.
- يتم ارفاق المستندات والوثائق المطلوبة، حتى يبدأ البنك في دراسة المشروع المتقدم لبرنامج كفالة من أجل التنفيذ.
- بعد موافقة البنك على طلب المتقدم، يقوم البنك بإرسال طلب إلى برنامج كفالة.
- ثم يوافق صاحب المشروع على قبول كفالة بمشروعه، على أن تكون الموافقة مكتوبة بخط اليد.
- بعد ذلك يعمل برنامج كفالة على دراسة الطلب حتى يتكفل جزء من التمويل الخاص بالمشروع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية الاشتراك والقبول في برنامج كفالة السعودية 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.