التسجيل في مدارس الخرس لتعليم قيادة السيارات من الأمور الهامة التي تساعد الخرس على الالتحاق بهذه المدارس لتعليم قيادة السيارات، وهذه المدارس تقبل النساء والرجال على حد سواء حتى يتمكنوا من الحصول على رخصة القيادة التي تخص السيارات الخاصة بهم، وسوف نتعرف في هذا المقال على هذا الموضوع بالتفصيل.

التسجيل في مدارس الخرص لتعليم قيادة السيارات

يمكن التسجيل في هذه المدارس بسهولة كبيرة جدًا من خلال اتباع هذه الخطوات:

يدخل المتقدم إلى الموقع الرسمي لمدارس الخرس على الإنترنت.

يضغط على سجل الآن.

يختار المدرسة التي يريد أن يلتحق بها.

يضغط على سجل الآن.

يدخل مجموعة من البيانات مثل اسمه الأول واسم الأب واسم العائلة.

يستكمل البيانات ومنها تاريخ الميلاد من خلال التقويم الميلادي، ويكتب رقم هويته الوطنية.

يسجل رقم الجوال الخاص به.

يؤكد على رقم الجوال مرة أخرى.

يكتب البريد الإلكتروني الخاص به، ويؤكد البريد مرة أخرى.

إذا كان المتقدم يمتلك الخبرة في قيادة السيارة يحدد تجربته.

يضغط على إدخال.

يقوم بإكمال جميع البيانات المطلوبة منه.

وبهذا يكون قد أتم التسجيل في مدارس الخصوص لتعلم القيادة.

سوف تصل على رقم الهاتف الذي قام بالتسجيل من خلاله الرسالة النصية التي تخبره الميعاد المناسب للحصول على تقييم مستوى القيادة.

رسوم تدريب القيادة في المدارس

بعد أن تعرفنا على كيفية التسجيل في مدارس الخرس لتعليم قيادة السيارات سوف نوضح لكم الرسوم الخاصة بالتدريب حيث:

المحاضرات النظرية تبلغ رسومها حوالي 600 ريال السعودي.

اختبار المعرفة تبلغ رسوم الخاصة به 75 ريال سعودي.

دروس المحاكاة تبلغ رسومها حوالي 150 ريال سعودي.

أما بالنسبة إلى التدريب العملي فإن الرسوم الخاصة به تكون 1500 ريال سعودي.

اختبار الطريق رسوم 75 ريال سعودي.

إجمالي الرسوم لتدريبات قيادة السيارات النساء الخرس قبل أن يتم أضافه ضريبة القيمة المضافة إليها 2400 ريال سعودي.

تدريب القيادة رسومه بعد الضريبة المضافة 2760 ريال سعودي.

تعرفنا من خلال هذا المقال على جميع المعلومات التي تخص التسجيل في مدارس الخرس لتعليم قيادة السيارات، ونرجو أن نكون وضحنا لكم الموضوع بالتفصيل.