تفاصيل تطبيق التأمين الإلزامي على المباني بالسعودية بدايةً من يوليو

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عمر شويل - جدة تطبيق التأمين الإلزامي على المباني السكنية بالسعودية، في بيان عالج للمهندس سعد الشعيل وهو معروف كأمين لجنة كود البناء بالسعودية أنه بمشيئة الله سيتم تطبيق التأمين الإلزامي على المباني السكنية في المملكة العربية السعودية بدايةً من أول شهر يوليو القادم 2021.

التأمين الإلزامي على المباني بالسعودية

ذكر أمين اللجنة العام أنه من بداية الشهر القادم شهر يوليو سيكون هناك قواعد إلزامية لأصحاب المباني السكنية التي تتكون من ثلاثة أدوار سكنية أو أقل من ذلك وهي إصدار بوليصة تأمين على المباني لكي يتم التأمين على عيوب المباني المخفية.

وذكر أن مدة بوليصة تأمين المباني السكنية هي عشر سنوات ويتم تغطية العيوب الموجودة في الأعمال الإنشائية وأي عناصر تؤثر في قوة وثبات واستقرار المبني، وسيكون التأمين شاملًا لفحص التربة المقام عليها المبنى السكني، والشرط الهام في بوليصة تأمين المباني السكنية عدم اكتشاف العيوب عند إصدار الشهادة.

كما وأن تلك البوليصة قد تم توفيرها لأصحاب المباني السكنية ذات الأربعة أدوار فيما فوق، وتقوم بتعويض الشخص عن التكاليف المدفوعة للإصلاح والاستبدال التي تسببها العيوب الخفية.

تنفيذ كود البناء للمباني السكنية

وذكر المهندس مسعد الشعيل أنه ليتم تنفيذ كود البناء الخاص بالمبنى السكني من خلال وزارة الشئون البلدية يجب استيفاء ثلاثة شروط لكي يُطبق الكود البنائي وهم شراء بوليصة التأمين الإلزامي وتعيين مصمم مهندس يكون معتمد وكذلك تعيين مشرف مهندس يكون معتمد، وأوضح أنه بعد فترة سيتم إضافة شرط رابع وأخير ضمن شروط تنفيذ الكود البنائي للمبنى وهو وجود مقاول معتمد بهيئة المقاولين السعودية.

مراحل تطبيق كود البناء السعودي

وبمشيئة الله سيتم تطبيق الكود البنائي على خمسة مراحل قد تم تنفيذ مرحلتين ويتم الآن تطبيق المرحلة الثالثة وهي تتم بتعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية لأنها الهيئة المختصة بتنفيذ الحكم ومتابعة تنفيذ المبنى، وهناك عدد أربع هيئات ستكون مشاركة في الإشراف على تطبيق كود البناء السعودي ومراقبته من أجل الحفاظ على سلامة الأرواح.