بالتقسيط بدون كفيل وبأقل راتب أحصل على تمويل فورى للسعودى والمقيم

بالتقسيط بدون كفيل وبأقل راتب أحصل على تمويل شخصي فورى بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية ، حيث تعتبر الشركة من أوائل الشركات الرائدة في مجال التمويل في المملكة والتي كانت قد أدركت الحاجة الماسة للسوق السعودي لوجود منتجات تمويلية متميزة بصيغة إسلامية تلبي متطلبات العملاء ، لذلك قامت شركة اليسر بتقديم مجموعة من عروض التمويل الشخصي الفورى الذى يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الحصول عليها من خلال إجراءات سريعة وفورية بالإضافة إلى خيارات للسداد عديدة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل.

بالتقسيط بدون كفيل وبأقل راتب تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل

تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية تمويل شخصي فورى وكاش بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، كما يمكن للعميل الموظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة الحصول على تمويل شركة اليسر بأقل راتب ومن خلال شروط ميسرة وغير معقدة ومتطلبات بسيطة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ أهم مميزات التمويل الشخصي الذي توفره شركة اليسر للإجارة والتمويل للأفراد من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة. توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل حتي 300 ألف ريال سعودي. يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الحصول على تمويل شخصي بمبالغ مالية تصل حتي 100 ألف بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. يمكن لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الاستفادة بعرض التمويل الشخصي بالتقسيط بدون كفيل وبأقل راتب . خيارات للسداد عديدة وأقساط شهرية ميسرة ومجدولة يمكن أن تصل حتي 60 شهر. يتميز تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية بهامش ربح تنافسي. توفر الشركة الموافقة على طلب الحصول على المنتج.

رابط التقديم على طلب الحصول على تمويل شركة اليسر بدون كفيل

أتاحت شركة اليسر للإجارة والتمويل فرصة التقديم على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي الشركة من خلال الدخول علي الرابط الإلكتروني الرسمي للتمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة الخاصة بالعميل المتقدم بالطلب سواء كان مواطن سعودي أو مواطن مقيم في المملكة العربية السعودية.

شروط طلب التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل

يشترط أن يكون عمر الشخص المتقدم بالطلب لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة للحصول على تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل.

إذا كان المتقدم من المواطنين المتقاعدين يشترط ألا يزيد العمر عن 70 سنة.

الراتب الشهري للمتقدم من المواطنين السعوديين يشترط ألا يقل عن 5000 ريال سعودي وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل.

أما إذا كان المتقدم بالطلب من المواطنين المقيمين فيشترط ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن 6000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في الوظيفة يشترط ألا تقل عن 3 أشهر وذلك للحصول على تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

أما إذا كان المتقدم بالطلب من المقيمين فيشترط ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 6 أشهر.

الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب