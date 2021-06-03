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عمر شويل - جدة إجازة عيد الأضحى 2021 السعودية من الإجازات التي ينتظرها جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية والعالم العربي بأجمعه، ويريد الكثير منهم أن يتعرفوا على موعد هذه الإجازة، وسوف نتناول هذا الموضوع بالتفصيل.

إجازة عيد الأضحى 2021 السعودية

لقد بدأ العد التنازلي في جميع الدول العربية والإسلامية حتى نستقبل العيد المبارك عيد الأضحى، والذي يأتي بعد عيد الفطر الكريم، وأول يوم من أيام العيد يكون في يوم العاشر من شهر زي الحجة، وهو يوم محدد بعكس عيد الفطر الذي يكون حسب الرؤية الشرعية.

موعد إجازة عيد الأضحى 1442

عيد الأضحى يعتبر من الأعياد التي يأخذها المواطنين إجازات رسمية حيث إن جميع العاملين في المملكة العربية السعودية، وجميع الدول الإسلامية والعربية تبدأ إجازتهم من يوم وقفة عيد الأضحى والتي تسمى يوم عرفة.

ويكون في يوم التاسع من شهر ذي الحجة وتنتهي الإجازة بنهاية آخر يوم التشريق، وقد قامت المملكة العربية السعودية بتحديد هذه الإجازة من قبل وزارة الموارد البشرية وفقًا لأداء الحسابات الفلكية ومن قبل المختصين والمتابعين بالمملكة العربية السعودية من تحديد مـوعد إجازة عيد الأضحى لعام 2021 .

حيث نقوم أن اجازة العيد تبدأ يوم 18 يوليو 2001 والذي وافق يوم 8 ذو الحجة من سنة 1442 هجرية، أما بالنسبة إلى انتهاء الإجازة فسيكون يوم السابع والعشرين من يونيو 2021 الموافق 17 ذو الحجة 1442 هجريًا.

كم باقي على إجازة العيد

يحسب المسلمين الفترة الباقية على إجـازة عيد الأضحى حيث إننا وضحنا أن عيد الأضحى كما حددت اللائحة الخاصة بإجازات الموظفين العاملين في المملكة العربية السعودية بأنها سوف تبدأ بنهاية يوم 18 من ذي الحجة 1442 وهو الشهر الذي يوافق شهر يوليو لعام 2021.

وهذه الإجازة سوف تستمر لمدة خمسة أيام أي بنهاية يوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة والذي يوافق يوم ال 25 من شهر يوليو وهذه التواريخ تعتبر توقعات لمواعيد ونهاية الإجازة، كما تنص القوانين التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ولهذا نجد أننا في العد التنازلي الذي يوضح لنا أننا قد اقتربنا من إجازة عيد الأضحى، والتي يحصل عليها جميع العاملين سواء الذين يتواجدون في القطاع العام أو القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية.