التسجيل في ضريبة التصرفات العقارية يعتبر من الخطوات الهامة والتي تعتبر خطوة بديلة لضريبة القيمة المضافة، وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق هذه الخدمات قبل حلول عام 2030، وسوف نتعرف في هذا المقال على ضريبة التصرفات العقارية في المملكة بالتفصيل.

التسجيل في ضريبة التصرفات العقارية

تعتبر من الأمور التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين السعوديين، وسوف نتعرف على طريقة التسجيل من خلال هذه الخطوات:

يدخل المواطن على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودي.

يضغط على التصرفات العقارية.

تظهر مجموعة من الاختيارات يختار طلب تسجيل عقار.

تظهر مجموعة من البيانات يقوم بإدخالها بالشكل الصحيح في الأماكن المحددة لها.

تبدأ الهيئة العمل الزكاة والدخل السعودي في مراجعة طلب المواطن، والتحقق من مدى استحقاقه للدعم المذكور.

يتم استثناء مبلغ الضريبة من قيمة مبلغ بيع العقار، وهي القيمة المعروفة بنسبة 5 في المائة.

استثناءات الضريبة العقارية

بعد أن تحدثنا عن التسجيل في ضريبة التصرفات العقارية سوف نتعرف على الحالات الاستثنائية لهذه الضريبة: