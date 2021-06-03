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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في ضريبة التصرفات العقارية في المقال التالي
التسجيل في ضريبة التصرفات العقارية يعتبر من الخطوات الهامة والتي تعتبر خطوة بديلة لضريبة القيمة المضافة، وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق هذه الخدمات قبل حلول عام 2030، وسوف نتعرف في هذا المقال على ضريبة التصرفات العقارية في المملكة بالتفصيل.
التسجيل في ضريبة التصرفات العقارية
تعتبر من الأمور التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين السعوديين، وسوف نتعرف على طريقة التسجيل من خلال هذه الخطوات:
- يدخل المواطن على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودي.
- يضغط على التصرفات العقارية.
- تظهر مجموعة من الاختيارات يختار طلب تسجيل عقار.
- تظهر مجموعة من البيانات يقوم بإدخالها بالشكل الصحيح في الأماكن المحددة لها.
- تبدأ الهيئة العمل الزكاة والدخل السعودي في مراجعة طلب المواطن، والتحقق من مدى استحقاقه للدعم المذكور.
- يتم استثناء مبلغ الضريبة من قيمة مبلغ بيع العقار، وهي القيمة المعروفة بنسبة 5 في المائة.
استثناءات الضريبة العقارية
بعد أن تحدثنا عن التسجيل في ضريبة التصرفات العقارية سوف نتعرف على الحالات الاستثنائية لهذه الضريبة:
- هذا القانون يستثنى منه العقار الذي تم نقله إلى وقف أهلي أو جمعية أهلية أو خيرية أو غيرها من الجهات المرخصة.
- العقار الذي تم منحه لأحد أو إعطاءه إلى أحد كهدية من صلة الأقارب، ولكن لا تقل عن الدرجة الثانية مثل الزوجة أو الزوج أو غيرها.
- إذا تم نزع ملكية العقار من شخص ما، وقامت الجهات الحكومية باستلامه.
- في حالة تقسيم التركة، وتوزيع الميراث على الورثة.
- عندما تنتفع الجهة الحكومية بهذا العقار، ويعتبر سلطة عامة، ويخرج عن النشاط الاقتصادي.
- عندما تضع الحكومة يدها على العقار بالشكل المؤقت أو تنزع من صاحبه من أجل المنفعة العامة.
- إذا كان العقار موجود في وصية شرعية، ولكن لا تصل قيمته إلى ربع التركة.
- بالنسبة إلى عقود الإيجار سواء كانت التمويلية أو العادية، والتي تتم حسب اللوائح والقوانين.
- عندما يستخدم المواطن المنزل كنوع من الضمان التمويلي.
- عندما يتم استخدام العقار من قبل الشركات الرأسمالية المساهمة.
- إذا لم يتم التصرف في الأسهم المقابلة للمنزل لفترات تصل إلى 5 أعوام
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