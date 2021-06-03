ضبط 8 مقيمين انتحلوا صفة رجال أمن واعتدوا على آخر لسرقة 415 ألف ريال

بلادي – الرياض:

تمكنت فـرق إدارة دوريات الأمن في الرياض من القبض على 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية و3 من الجنسية الأفغانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وأوضحت شرطة المنطقة أن المتهمين ارتكبوا جريمة سلب، وذلك بانتحالهم صفة رجال الأمن، والترصد بمقيم من الجنسية الباكستانية والاعتداء عليه.

وأضافت أن المتهمين سلبوا مبلغ 415 ألف ريال كانت بحوزة المقيم للجهة التي يعمل فيها، مؤكدة أنه تمت استعادة المبلغ، وإيقافهـم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأوليـة وأحالتهم إلى النيابة العامة.