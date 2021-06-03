‏”العدل” تطلق خدمة “الحاسبة العمالية” لتسريع إجراءات ‏التقاضي وضمان استرجاع الحقوق

بلادي – الرياض:

أطلقت وزارة العدل، ممثلة بمركز البحوث ووحدة القضاء العمالي، ‏الإصدار الأول لخدمة “الحاسبة العمالية”، التي تستهدف ‏بالدرجة الأولى ضمان سرعة استرجاع الحقوق وتسريع وتيرة ‏العمل والإجراءات القضائية في المحاكم العمالية‎.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تستهدف تعزيز الوعي ‏الحقوقي لدى الفئات العمالية، وسهولة تطبيق نظام العمل ‏ولائحته فيما يتعلق بالحقوق والمنازعات المالية، إضافة إلى دقة ‏نتائج العمليات الحسابية المتعلقة بالحقوق العمالية‎.

وأشارت إلى أن “الحاسبة العمالية” تتميز بشموليتها لأهم ‏الحقوق العمالية، وسهولة استخدامها، وسرعة الوصول إلى ‏التبويبات في صفحة واحدة، بالإضافة إلى إتاحة عنصر الطباعة ‏لجميع النتائج بهدف التسهيل على المستخدمين‎.

وبيّنت أن الإصدار الأول يحتوي على أهم الحقوق الواردة في ‏نظام العمل، وهي الأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وأجر ‏الإجازة وأجر العمل الإضافي، والتعويض عن الإنهاء لغير سبب ‏مشروع، وعدد أيام الإجازة في فترة الخدمة، ومبلغ الحسم بسبب ‏الغياب والتأخر، إضافة إلى متوسط الأجر‎.