“فريق طبي” يستأصل ثلاثة أورام من أمعاء مريض بمستشفى صامطة

بلادي – الرياض:
نجح فريق طبي من قسم الجراحة العامة في مستشفى صامطة العام في استئصال ثلاثة أورام من أمعاء مريض في العقد السادس من العمر، كان يعاني من آلام متكررة في البطن، نتيجة انسداد بالأمعاء.
وأوضحت صحة جازان أن الفريق الطبي قام باستئصال الأورام وإعادة توصيل الأمعاء، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمريض مع متابعة الأطباء للحالة وتقديم كامل الخدمات له، طيلة فترة تواجده بالمستشفى وحتى تماثله للشفاء ومغادرته.
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