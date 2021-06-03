مُتخصص في الأمراض الصدرية: السجائر الإلكترونية تنتج مواد سامة تضر بالجهاز التنفسي والقلب

بلادي – الرياض:

حذر أستاذ الأمراض الصدرية وطب النوم بجامعة الملك سعود، الدكتور أحمد بن سالم، من استخدام السجائر الإلكترونية (Vaping) لما تسببه من أضرار في الجهاز التنفسي والقلب.

وقال، وفقا لـ”واس”، إن هناك 5 آلاف نوع من السجائر الإلكترونية تُقدم بأكثر من 7 آلاف نكهة وتسوق للشباب على أنها غير مضرة وأنها تساعد على التخلص من تدخين السيجارة التقليدية عند المدخنين، إلا أن ذلك غير صحيح.

وأكد أن ما يُتداول عن هذه السجائر بأنها تُساعد على إيقاف التدخين التقليدي، غير صحيح ولا يستند إلى أدلة علمية قوية وإنما إلى دراسات قائمة على الملاحظة، ويكون الغرض من تسويقها هو الربح المادي فقط.

وذكر أن الأبحاث والمجلس الوطني للصحة والبحوث الطبية في أستراليا ومنظمة الصحة العالمية أكدوا جميعا أن السجائر الإلكترونية قد تؤدي إلى الإدمان على التدخين.

وأكد أن التدخين الإلكتروني الخالي من النيكوتين، وما يحتويه من مواد ونكهات صناعية، يتسبب في إنتاج مواد سامة مضرة للجهاز التنفسي والقلب ومضاعفات شديدة مشابهة لأضرار التدخين التقليدي.