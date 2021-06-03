اختتام مناورات تمرين “عين الصقر 2” بين القوات الجوية السعودية ونظيرتها اليونانية

بلادي – الرياض:

اختُتمت مناورات تمرين “عين الصقر 2” بين القوات الجوية السعودية ونظيرتها اليونانية، التي استمرت على مدى أسبوعين في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي.

وأكملت طائرات القوات السعودية “F-15C”وطائرات القوات اليونانية “F-16” طلعاتها الجوية المكثفة والتي شملت عمليات تكتيكية مضادة بنوعيها الهجومية والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي، والمناورات الجوية.

من جانبه، أكد قائد قاعدة الملك فيصل الجوية قائد التمرين اللواء الطيار الركن ناصر القحطاني أن هذه المشاركة حققت الأهداف المنشودة؛ كتعميق أواصر التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات والرفع من مستوى الجاهزية القتالية وصقل وتطوير مهارات المشاركين.

وأشار إلى أن متابعة رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني التمرين دليل على أهميته والجهود الكبيرة التي سبقت إقامته حتى تكون الفائدة بالشكل المأمول.