أهالي الطائف يستقبلون وزير الصحة بالورود

بلادي – الرياض:
في لفتة رائعة، رحب أهالي الطائف بوزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة بشكل خاص، وذلك عندما استقبلوه بالورد الطائفي في مصنع الكمال بالهدا.
واستقبل الأهالي “الربيعة” وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا، وظهر الربيعة في مقطع فيديو جالسا بين الورد الطائفي بينما كان يرتدي كمامة.
وتوجه وزير الصحة إلى محافظة الطائف صباح اليوم (الخميس)، لتدشين عدد من المشاريع الإنشائية والتطويرية بالمحافظة.
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