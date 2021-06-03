“الأرصاد”: أغسطس أشد شهور الصيف حرارة في المملكة

بلادي – الرياض:

أكد الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن شهر أغسطس أشد شهور الصيف حرارة على المملكة.

ولفت القحطاني إلى أن جدة تتصدر مدن المملكة بأعلى درجة حرارة، مضيفا أن درجة الحرارة في جدة وصلت عام 2010 إلى نحو 52.3 درجة مئوية في الظل.

وأضاف أن جدة جاءت في ذلك العام في المركز الثاني عالمياً، بعد مدينة موهينجو دارو الباكستانية التي سجلت حينها 53.5 درجة مئوية.