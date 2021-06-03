تنفيذاً لحكم قضائي.. إزالة منزل مواطن تعدى على أرض حديقة عامة في جدة

بلادي – الرياض:
أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم (الخميس)، البدء في إزالة مبنى أقامه مواطن على أرض حكومية، مخصصة لإنشاء حديقة بحي السلامة، وذلك تنفيذًا لحكم القضاء.
وكانت الأمانة قد أعلنت في نوفمبر 2020، صدور حكم باستعادتها أرضا حكومية مخصصة لإنشاء حديقة بحي السلامة على مساحة تقدر بنحو 1400م2، وذلك بعد دعوى قضائية أقامتها على مواطن وضع يده على الأرض وأقام عليها منزلا مدعيا ملكيته لها بموجب حجة استحكام.
وذكرت الأمانة حينها أن القرار باستعادة موقع الحديقة جاء بعد صدور أحكام قضائية قضت بإبطال صك حجة الاستحكام الذي بحوزة المواطن لعدم ثبوت صحته، وانتهت الدعوى بصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة، وجرت مخاطبة شركتي الكهرباء والمياه الوطنية لإيقاف الخدمات عن الموقع.
وأكدت الأمانة استمرار جهودها في منع التعديات على الأملاك العامة للدولة، وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تمنع الانتفاع بالمرافق العامة في غير ما خصصت له.
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