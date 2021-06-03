نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الخدمات التي يمكن تفويض غيرك لإتمامها وتقدمها الأحوال المدنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم الأحوال المدنية الكثير من الخدمات للمواطنين التي يمكن الاستفادة منها، ومن خلال مقالنا هذا سوف نستعرض من خلال المقال عن الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية ويمكن تفويض أي شخص بإتمامها، حيث أكدت وكالة الأحوال المدنية، أنه يمكن للمواطن الاحتفاظ بوثائقه القديمة عند التعويض عنها، ونعرض من خلال المقال 7 خدمات يمكنك تفويض غيرك بإتمامها بالأحوال المدنية.

الأحوال المدنية والاحتفاظ بالوثائق القديمة:

ونذكر من خلال هذا المقال أن وكالة الأحوال المدنية قد أوضحت من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر في يوم الثلاثاء الموافق 1/6/2021، إنه يمكن للمواطنين والمواطنات الاحتفاظ ببطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة عند التعويض عنها، مبينة أنه يمكن الاحتفاظ بتلك الوثائق بعد تخريمها وبما يكفل عدم استخدامها.

الخدمات التي تقدم في الأحوال المدنية ويمكن تفويض غيرك بإتمامها:

حيث أعلنت وكالة الأحوال المدنية، عن عدة خدمات يمكن للمواطن تفويض غيره فيها لإتمامها وهي كالتالي:

1_ استلام بطاقة الهوية الوطنية

2_استلام شهادة الميلاد

3_ استلام سجل الأسرة

4_ التبليغ عن واقعة “زواج، ميلاد، وفاة، طلاق”

5_ تعديل المهنة

6_استلام شريحة بيانات “برنت”

7_ استلام إشعارات التعديل

ومن الجدير بالذكر أن وكالة الأحوال المدنية قد حذرت من خطورة التعامل مع أي شخص أو جهة يدعي تقديم خدمات الأحوال المدنية.

سرية البيانات:

ونشرت الأحوال المدنية في تغريدة سابقة لها من خلال موقع تويتر، إنفوجرافيك شددت خلاله على ضرورة الحفاظ على سرية البيانات، محذرة من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدّعي تقديم خدماتها، معلقة بالقول: “الوقاية أمان”، وكشفت الأحوال المدنية عن طريقة الاستفادة من خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ضمن الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر.

مهام وكالة الوزارة للأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية:



تطبيق نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات الملحقة بهما. تطبيق نظام الجنسية العربية السعودية ولائحته التنفيذية والتعليمات الملحقة بهما. ضبط الحالة المدنية لكل مواطن، وقيد وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية في حياته في السجلات المخصصة لذلك، وكذلك قيد الواقعات المدنية للمقيمين والزوار والحجاج. إصدار بطاقات الأحوال المدنية (الهوية الوطنية) سجل الأسرة وشهادات الميلاد والوفاة. إصدار تصاريح الحج للمواطنين. تنظيم السجل المدني المركزي، وإصدار الرقم الوطني لكل مواطن، وتوفير البيانات لقاعدة المعلومات الأساسية بوزارة الداخلية، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 15/4/1426 هـ باعتبار البطاقة الشخصية (الهوية الوطنية الذكية) وما تحمله من رقم السجل المدني لكل مواطن هي أحد المرتكزات الأساسية لتطبيقات الحكومة الإلكترونية وخدماتها. تنسيق العمل بين فروع الوكالة وتوفير متطلباتها الإدارية من الموظفين والتجهيزات. وضع تعليمات تنظيم العمل ومراجعتها بصفة دورية لضمان حسن الأداء. إعداد التقارير الإحصائية اليومية والشهرية والسنوية عن حركة إصدار البطاقات والوثائق التي تصدرها إدارات الأحوال المدنية. إعداد وتدريب العناصر البشرية وتأهيلها فنياً للقيام بأعمال الأحوال المدنية المختلفة عن طريق مراكز التدريب المتخصصة لتنمية قدراتها في مجال الأحوال المدنية. اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تزوير الوثائق التي تصدرها الأحوال المدنية، وكشف ومكافحة أعمال التزوير وترويج واستعمال وثائق الأحوال المدنية بطريقة غير نظامية، والعمل على تطوير هذه الوثائق بما يحد من تزويرها، والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية أو الجهات المختصة الأخرى ذات الشأن. المشاركة في دراسة ومعالجة الظواهر المتعلقة باختصاصات وزارة الداخلية باعتبار أن جهاز الأحوال المدنية هو أحد القطاعات ذات الالتصاق بالجمهور من المواطنين والوافدين, ويتولى تقديم الخدمات لهم، علاوة على كونه خط أمني أول وقاعدة معلومات أساسية

تحديث: تحذرهام بسرية البيانات :

فقد حذرت الأحوال المدنية في تغريدة لها على موقع تويتر، وصورة إنفوجرافيك حيث شددت خلالها على ضرورة الحفاظ على سرية البيانات، محذرة من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدّعي تقديم خدماتها الا للاشخاص المسموح لهم بالتعامل نيابة عن الشخص نفسه ويحق لهم بموجب تفويضهم بالتعامل ، معلقة بالقول: “الوقاية أمان”.