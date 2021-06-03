شروط الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض بدون كفيل والأوراق المطلوبة

تمويل شخصي من بنك الرياض يمكن الحصول علي تمويل شخصي دون تحويل الراتب، وذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من قبل بنك الرياض في المملكة، كما يوفر لك سهولة الحصول على السيولة النقدية لمساندة تطلعات العميل وتحقيق أهدافه، حيث يقوم بنك الرياض بالمملكة بتقديم خدمات التمويل الشخصي بعدد من الشروط الميسرة التي تساعد العميل بشكل كبير، وتتيح خدمة التمويل الشخصي للعملاء، العديد من المميزات التي تمكن المستفيد من تغطية جميع احتياجاته، كما يسمح بنك الرياض بفترات سداد كبيرة تصل حتى 5 سنوات، ويتسم المصرف أنه يسقط المبالغ المالية المستحقة من علي الوارثة في حالة التوفي مقابل تحويل الراتب.



شروط الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض بدون كفيل

وضع بنك الرياض للعملاء المتقدمين للحصول على خدمة التمويل الشخصي، عدد من الشروط التي يجب توافرها لدى العميل، لضمان الموافقة على التمويل، ويقوم البنك بتحديد نتيجة قبول طلب التقديم المقدم، بناء على توافر الشروط التالية:

يشترط أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم للحصول على التمويل 22 عام. يلزم أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقدم للحصول على التمويل 8 آلاف ريال سعودي. أن يقوم المتقدم بعمل تحويل للراتب على بنك الرياض.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض بدون كفيل

إرفاق كشف بنكي يوضح التعاملات التي تم إجرائها خلال آخر 90 يوم. تقديم صورة من هوية المستفيد ويجب أن تكون سارية. تقديم بيان يوضح مفردات الراتب الذي يتقاضاه العميل المتقدم.

تمويل بنك الرياض الشخصي

التمويل المقدم من البنك غير متاح للفئة التي تزيد أعمارها عن ال70 سنة من المتقاعدين. لا يحتاج بنك الرياض للحصول علي قرض توفير كفيل للمتقدم. يسمح للعميل التعرف على جميع بيانات معدل النسبة السنوي، وذلك من خلال منصة البنك الإلكترونية.

والجدير بالذكر أن التمويل بدون تحويل راتب من بنك الرياض يوفر للعميل سهولة الحصول على السيولة النقدية لمساندة تطلعاته وتحقيق أهدافه، أما على صعيد الخدمات المصرفية للأفراد فيقدم البنك حلولاً مصرفيةً مصممةً لتلبية احتياجاتهم ومتطلبات الشرائح الاقتصادية المختلفة، كما يمكن الإطلاع علي شروطه ومزايا فتح حساب في بنك الرياض بالسعودية