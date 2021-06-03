نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يعلن خطوات إضافة تابع جديد وخطوات استعادة كلمة المرور في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن ، حساب المواطن هو برنامج حكومي يقدم الدعم للمواطنين السعوديين من أصحاب الدخل المحدود والمنخفض ويحرص البرنامج على تذكير المستفيدين وإطلاعهم على كل ما هو جديد ومطلوب تقديمه وذلك لضمان استمرار صرف الدعم لهم وعدم توقفه، وقد وضع البرنامج شروط الأهلية وضرورة إثبات الاستقلالية وذلك لعدم توقف صرف الدعم وكان البرنامج قد أعلن عن خطوات إضافة تابع جديد لحساب المستفيد وخطوات استعادة كلمة المرور بعد فقدانها ونقدم لكم في هذا المقال أهم هذه الخطوات.

حساب المواطن وخطوات إضافة تابع جديد

يقوم المستفيد بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن.

ثم التوجه إلى تفاصيل الطلب.

ثم قم بالضغط على بيانات التابعين.

ثم اختيار إضافة تابع.

إضافة جميع البيانات للتابع الجديد.

بعد أن قمت بإدخال البيانات اضغط على إضافة.

ثم قم بحفظ الإضافات التي قمت بإدخالها.

هذا وقد ذكر البرنامج أنه لا يشترط عمر محدد لإضافة التابع وفي حال انطبقت معايير الاستحقاق والأهلية يتم صرف الدعم وأكد البرنامج على أن التسجيل بالبرنامج متوقف حالياً ولا يوجد تاريخ محدد لإعادة فتح التسجيل وأنما يتم إضافة التابعين فقط للمسجلين في البرنامج سابقاً.

حساب المواطن وخطوات استرجاع كلمة السر

ذكر البرنامج في موقعه الرسمي على تويتر رداً على استفسار أحد المستفيدين بكيفية استعادة ومعرفة كلمة السر وجاءت الخطوات كالتالي:

كتابة رقم الهوية للدخول إلى الحساب الخاص به.

ثم قم بالضغط على “خيار نسيت كلمة المرور”.

قم بالذهاب إلى صفحة “استعادة كلمة المرور”.

ثم قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة.

بعد ذلك قم بالضغط على زر استعادة.

ثم قم بالانتقال إلى تحديث رقم الجوال.

ثم انتظر رسالة نصية على رقم الجوال المسجل في البرنامج تحمل كلمة المرور.

خطوات الاستعلام عن موعد دفعات حساب المستفيدين

وإذا كان المستفيد يرغب في معرفة موعد الصرف الخاص بالدفعة الجديدة ورقم الدفعة القادمة عليه القيام بالخطوات الآتية:

يتم أولاً الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن. تسجيل الدخول بكتابة الاسم وكلمة المرور. بعد ذلك يتم الضغط على زر الاستعلام عن حساب المواطن. تسجيل رقم الهوية ورمز التحقق. أخيراً قم بالضغط على زر استعلام.

هل يتم وقف الدعم إذا توفي المستفيد الرئيسي (رب الأسرة)

بعد توجيه استفسار للبرنامج يحمل مضمونه بأنه هل سوف يتم استمرار صرف الدعم المقدم من البرنامج وذلك في حال توفي رب الأسرة،حيث أجاب البرنامج بخصوص هذا الاستفسار قائلاً بأنه سوف يتم إيقاف صرف الدعم بشكل تلقائي وذلك بعد تحديث البيانات الخاصة بوفاة رب الأسرة في الأحوال المدنية مباشرة.

تحديث بيانات المستفيد في حساب المواطن

أتاح برنامج دعم المستفيدين تحديث بيانات المستفيد إلكترونياً في حالة ظهور تغيرات جديدة تجعل من المستفيد غير مؤهل للحصول على الدعم المقدم منه، وذلك في خلال مدة وأقصاها ثلاث أشهر من تغيير وضع المستفيد من مؤهل للحصول على دعم البرنامج لغير مؤهل الحصول على الدعم، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج في عدة خطوات سهلة وبسيطة وسبق وقمنا شرحها لكم في مقالنا السابق.