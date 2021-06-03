نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور التعليمي خطوات التسجيل في النظام وقيمة الرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في النقل المدرسي من أهم موضوعات البحث التي تشغل أولياء الأمور من أباء وأمهات، الباحثين عن وسيلة مواصلات أمنة لأبنائهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلي المدرسة في العام الدراسي القادم، الذي أعلنت وزارة التعليم عن أنه سيكون حضورياً من العام القادم، وأعلنت الوزارة أن التسجيل سيكون عن طريق رابط نظام نور التعليمي، وحددت قيمة الاشتراكات للطلاب وحددت الفئات المستثناة من دفع الرسوم، وكافة التفاصيل التي سنسردها لمتابعي موقعنا ثقفني داخل المملكة، وفيما يلي ألية التسجيل في النقل المدرسي ورابط التسجيل.

رابط التسجيل في النقل المدرسي للعام 1443

أعلنت وزارة التعليم أن التسجيل سوف يكون عبر رابط نظام نور، وهو المنوط به تقديم كافة الخدمات التي تخص وزارة التعليم في المملكة، وأعلنت أن التسجيل متاح حالياً وفق الخطوات التالية.

خطوات التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور التعليمي

الدخول على رابط نظام نور التعليمي.

أختيار خدمة النقل المدرسي والضغط عليها.

تسجيل البيانات المطلوبة عن الطالب بدقة مع تسجيل رقم الكود ورقم الجوال الخاص بولي الأمر.

الدخول إلي خانة سداد الرسوم عبر سداد.

أضغط على كلمة نعم لسداد الرسوم.

أحتفاظ بكود التسجيل للمراجعة.

وزارة التعليم تحدد رسوم التسجيل في النقل المدرسي

أعلنت وزارة التعليم أنها سوف تتكفل بمصاريف نقل الطلاب المشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي وطلبة التربية الخاصة، وحددت مبلغ 200 ريال رسوم أشتراك سنوية وتتولى شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي.

وزارة التعليم وخطة العام الدراسي القادم

أعلنت وزارة التعليم أن العام الدراسي القادم سوف يكون حضورياً، بعد أن يتم تطعيم كافة منسوبي وزارة التعليم ضد فيروس كوفيد 19، وقالت أن الوزارة أعدت خطة طموحة للخروج بالعام الدراسي القادم إلي بر الأمان، وحددت أن العام القادم سيكون من 3 فصول، وسوف يكون للمنصات التعليمية دور هام به بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي.