المدينة المنورة تنعى الخشة

دوت الخليج – المدينة : محمد الهادي

توفي اليوم الموافق 22 شوال 1442 صالح محمد حسن كردي الملقب ب “الخشة” عن عمر يناهز ال 65 عاماً اشتهر الخشة ببيع المشروب الرمضاني “السوبيا” الشهير بالمنطقة الغربية حيث كان الخشة من رواد صنع هذا المشروب بالمدينة المنورة لسنين عديدة ويذكر أن الخشه قد ورث هذه المهنة أباً عن جد حيث عمل بتأدية هذا المشروب لمدة 45 عاماً

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