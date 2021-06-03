نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل حساب المواطن هذا الشهر شوال 1442 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل حساب المواطن هذا الشهر شوال 1442 يونيو 2021؛ بدأ منذ أيام تتجه محركات البحث من المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية لمعرفة ما هو موعد الدفعة الجديدة لخدمة حساب المواطن التي تقدمها المملكة من كل شهر؛ لذلك سوف نعرض لكل مواطن مسجل في هذه الخدمة والحرصين علي معرفة معلومات عن حساب المواطن الموعد المحدد لشهر يونيو للعام الجاري 1442 هجرياً؛ فتابعونا فيما يلي لمعرفة المزيد من خلال هذا المقال علي ثقفني.

متى ينزل حساب المواطن هذا الشهر شوال

ألتفت أنظار المشتركين في حساب المواطن في المملكة حول الدفعة الجديدة التي تحمل رَقَم 43 التي من المقرر أن يتم نزولها في الشهر الجاري؛ ومن المتعارف عليه أن يوجد موعد ثابت بالنسبة إلي الشهور الميلادية وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي يتم نزول الدفعة الجديدة أي إن دفعة الشهر الجاري سوف تكون بتاريخ 10 من شهر يونيو للعام الميلادي 2021م، ولكن تختلف الأيام بالنسبة إلي الشهور الهجرية سوف يكون في يوم التاسع والعشرين من شهر شوال 29/10 للعام الهجري 1442.

التسجيل في حساب المواطن برقم الهُوِيَّة

خدمة حساب المواطن هي تعد من أفضل وأقوي الخِدْمَات التي تعمل المملكة العربية السُّعُودية علي تقديمها للمواطنين داخل السُّعُودية مساعدة من الحكومة علي تحسين المعيشة لدي محدودي الدخل؛ لذلك يسعى الكثير من المواطنين لكي يحصلوا علي هذا الدعم من المملكة التي تقدمه من كل شهر علي مدار العام، ولكي يتمكن المواطن من التسجيل في حساب المواطن يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع حساب المواطن الرسمي.

بعدها يتم النقر علي إنشاء حساب.

بعد ذلك يجب ملء جميع الخانات الفارغة بالبيانات المطلوبة.

ثم إدخال رَقَم الهاتم ومن بعدها سوف تصل رسالة نصية علي نفس الرَّقَم يوجد بها الرَّقَم السري.

بعدها يتم الانتقال إلى صفحة الدخول.

ثم يتم كتابة البيانات المطلوبة في الهامات الفارغة وهما رَقَم الهُوِيَّة والرقم السري.

بعدها يتم النقر علي كلمه الدخول للدخول علي الحساب.

وبذلك نكون قد قمنا بعرض مُفصّل لكلاً من الموعد المحدد للحصول علي الدفعة الجديدة من حساب المواطن لشهر شوال؛ كما قمنا بعرض تفاصيل أكثر تهم المواطن السعودي متعلقة بحساب المواطن من خلال موقع ثقفني.