الموارد البشرية ضوابط حضور الموظفين 1442 لمقرات العمل واستثناء 9 فئات

الموارد البشرية ضوابط حضور الموظفين 1442 ، لمقرات العمل بالمملكة العربية السعودية، سواء بالقطاع العام أو الحكومي، أو القطاع الخاص، أو القطاع الغير ربحي، وأيضًا الحالات المستثناة من الحضور لمقرات العمل، وقد تم الإعلان عنها اليوم الخميس، الموافق 3 من شهر يونيو للعام 2021م، الموافق 22 من شهر شوال للعام 1442هـ، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفق الضوابط الصحية الوقائية، وكذلك وفق ضوابط تعليق الحضور لمقرات العمل، التي تم الإعلان عنها مسبقًا، من قبل الوزارة، ولكن لم يتم تحديد ضوابطها حينذاك، وقد أعلنت اليوم وزارة الموارد البشرية، بعد مراجعة تقارير وزارة الصحة السعودية، كافة ضوابط الحضور لمقرات العمل، في جميع قطاعات المملكة العربية السعودية، مع شروطها، وذلك للتصدي لجائحة كورونا كوفيد-19 كالتالي.

الموارد البشرية ضوابط حضور الموظفين 1442

كما ذكرنا سابقًا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بقيادة معالي الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، لمملكة العربية السعودية، قد أعلنت في وقت سابق عن تعليق حضور الموظفين إلى مقرات العمل، وفق أحدث قراراتها بأن يكون، تلقي لقاح كورونا إلزامي لحضور الموظفين للعمل، بالقطاع العام والقطاع الخاص وكذلك القطاع الغير ربحي، وقد حثت الوزارة جميع الموظفين بكافة قطاعات المملكة، بالإسراع بتلقي لقاح كورونا، لحين إعلان ضوابط الحضور لمقرات العمل، واليوم تم تحديد شروط وضوابط تعليق الحضور لمقرات العمل، وفق الضوابط الصحية الخاصة لفئات العاملين، مع استثناء 9 فئات من الحضور.

الشروط والضوابط الصحية الخاصة لفئات العاملين للحضور للعمل

ووفق ضوابط حضور الموظفين، إلى مقرات العمل، في كافة قطاعات المملكة العربية السعودية، يشترط التالي:

أن يكون الموظف مكتمل التحصين، ويكون مثبت ذلك على تطبيق توكلنا.

كما يجب الالتزام بالتباعد الجسدي في مقرات العمل.

كذلك يجب الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية، وفق الضوابط الصحية المعلنة، من قبل وزارة الصحة السعودية.

الالتزام بعدم مخالفة ارتداء الكمامة، بمقرات العمل بالقطاعات الحكومية والخاصة والغير ربحية بالمملكة.

الحالات المستثناة من الحضور لمقرات العمل وزارة الموارد البشرية 2021م

أخيرًا بالنسبة للفئات المستثناة، من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية، نذكرها بالترتيب التالي: