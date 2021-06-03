نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام رصيد المدفوعات المتبقي ورصيد الجوازات السعودية برقم الهوية عبر منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام رصيد المدفوعات المتبقي في الجوازات السعودية برقم الهوية والاستعلام عن رصيد الجوازات برقم الإقامة وبرقم الجوازعبر بوابة أبشر الإلكترونية، تقدم وزاره الداخلية بالمملكة العربية السعودية رابط الاستعلام عن رصيد الجوازات عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية، حيث نجد عمليات بحث عن طريقة معرفة رصيد المدفوعات المتبقي من الجوازات في الخدمات التي توفرها وزارة وزارة الداخلية المقيمين والمواطنين بالمملكة العربية السعودية ، وتعتبر هذه الخدمة مرتبطة بدفع رسوم الخدمات مثل تجديد رسوم الإقامة أو رسوم الاستقدام والزيارات العائلية أو تجديد الهوية الوطنية، وغيرها من الخدمات التي تقدمها نظام أبشر الجوازات، حيث حدد وزارة الداخلية اللائحة المنظمة لرسوم الخدمات عبر بوابة أبشر الجوازات موقع وزاره الداخلية السعودية.

استعلام رصيد المدفوعات المتبقي برقم الهوية

استعلام رصيد المدفوعات المتبقي رقم الهوية يتم من اجل معرفة المبلغ المتبقي بعد دفع رسوم خدمه معينه إلكترونيًا من خلال ابشر الجوازات، حيث يتيح التسجيل في نظام ابشر الاستفادة من الخدمات التي تقدمها موقع ابشر الرسمي تسجيل الدخول، وهو الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، كما يمكن للمواطن أو المقيم أن يستعلم عن رسوم الجوازات أو الأرصاد المتبقية الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي في ابشر البوابة الإلكترونية تسجيل الدخول.

ابشر الجوازات السعودية

تقدم بوابة أبشر الجوازات السعودية خدمات متميزه منهم خدمة الاستعلام عن دفع رسوم تجديد الإقامة، واستخراج الهوية الوطنية، وحجز موعد في الخدمة المدنية، واستخراج تأشيرة أو إلغاءها، واستخراج رخصه قياده ،ومعرفة غرامات التأخير، والاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، وبعد إتمام هذه الخدمات يمكن للمواطنين المقيمين في المملكة استعلام رصيد المدفوعات المتبقي برقم الهوية عبر بوابة أبشر الإلكترونية.

طريقة الاستعلام عن رصيد الجوازات

الاستعلام عن رصيد الجوازات برقم الهوية ورقم السجل المدني يكون من خلال رابط دخول موقع ابشر الجوازات ثم إدخال رقم الهوية الوطنية،و كتابة رمز التحقق كما في الصورة وتتبع الخطوات التالية:



الدخول إلى منصة أبشر بشكل مباشر. اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. انقر على خيار “الاستعلام عن رصيد الجوازات”. ينتقل بك الموقع إلى صفحة أخرى تتضمن الاستعلام عن رصيد الجوازات. كتابة رقم الهوية. إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة لذلك. انقر على كلمة “عرض”. تظهر على الشاشة كافة التفاصيل والبيانات المتعلقة برصيد الجوازات.

الاستعلام عن رصيد الجوازات برقم الإقامة

أتاحت وزارة الداخلية السعودية خدمة الاستعلام عن رصيد الجوازات برقم الإقامة من خلال بوابة أبشر عبر تتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة أبشر. اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”. قم باختيار “الاستعلام عن رصيد الجوازات”. ينتقل بك الموقع إلى صفحة يطلب منك البيانات التالية: إدخال رقم الإقامة الخاص بك في الخانة الفارغة المخصصة لذلك.

كتابة رمز التحقق كما في الصورة بشكل صحيح. اضغط على أيقونة “عرض”. تظهر للمستعلم كافة المعلومات الخاصة برصيد الجوازات.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الجواز

قامت وزارة الداخلية بالسعودية بتخصيص رابط مباشر للاستعلام عن رصيد الجوازات برقم الجواز، وتعتبر هذه الخدمة هي ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية الكثيرة التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمقيمين بالمملكة عبر بوابة أبشر الإلكترونية، وهذه الخدمات كان لها دور كبير في تنفيذ رؤية المملكة 2021 في التحول الرقمي بكافة الوزارات السعودية، حيث لم يعد المواطن بحاجة إلى أحد مقرات الوزارة للاستعلام عن رصيد الجوازات، وعليه فقط تتبع خطوات الاستعلام التالية:

الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني. اختر من الصفحة الرئيسية “الخدمات الإلكترونية”. انقر على خيار “الاستعلام عن رصيد الجوازات”. بعدها ينتقل بك الموقع إلى صفحة خاصة بالاستعلام عن رصيد الجوازات “رصيد المدفوعات المتبقي”. يجب عليك في هذه الخطوة إدخال رقم الجواز الخاص بالمستعلم. إدخال رمز التحقق المكون من أرقام وحروف بطريقة صحيحة. اضغط على أيقونة “عرض”. تظهر على الشاشة كل تفاصيل رصيد الجوازات الخاص بالمستعلم.

ومن خلال هذه الخدمة يستطيع المتعلم استعلام رصيد المدفوعات المتبقي في حسابه لدى وزاره الداخلية السعودية، ويستطيع من خلال استعلام رسوم الجوازات إتمام خدمات أخرى أو سحب المبلغ المتبقي عن طريق البنك التابع له.