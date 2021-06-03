توقع تغيرات في اسعار البنزين في السعودية قريباً ارامكو تعلن مراجعة الأسعار لشهر يونيو

سعر البنزين في السعودية 2021، يبحث العديد من المقيمين والمغتربين في المملكة عن سعر البنزين في السعودية في يونيو 2021، والمتوقع الإعلان عنه في 10 يونيو حيث يستمر العمل حتى الآن مع أسعار شهر مايو التي ارتفعت بشكل طفيف في الآونة الأخيرة بسبب الانعكاسات الاقتصادية في المنطقة العربية والعالمية، ويبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة عن تغيرات اسعار البنزين في المملكة حيث أن البنزين من أهم الأياء المتواجدة في المملكة، وقد اندمجت اسعار البنزين في الفترة الأخيرة بشركة ارامكو مع السعر العالمي، فيتم حدوذ تغيرات في السعر في كل شهر.

اسعار البنزين في السعودية 2021

حيث تسعى شركة أرامكو السعودية جاهدة لتوفير أفضل أنواع الوقود وتلبية الاحتياجات اليومية لمحركات المملكة.

وتسعى الشركة جاهدة لتوفير 90

و95 وقود، فضلا عن توفير الديزل.

شركة أرامكو تعلن سعر البنزين في السعودية، يونيو 2021، في يوم 10 يونيو المقبل عندما تبدأ الأسعار الجديدة في العمل صباح 11 يونيو 2021.

حيث تعمل أسعار مايو 2021 التي تم الإعلان عنها في 10 مايو.

أكدت شركة أرامكو السعودية أنها تراقب جودة منتجاتها طوال دورة إنتاج جميع المشتقات البترولية، حيث يخضع البترول للعديد من الاختبارات ويتم إصدار شهادات الضمان عليه.

ويتميز الوقود أنه منتج خالي من الرصاص.

تعرف على سعر البنزين في السعودية شهر مايو الماضي 2021

حيث أعلنت شركة أرامكو في 10 مايو عن أسعار البنزين المطبقة في جميع مناطق المملكة بعد إجراء المراجعة الدورية التي تتم بشكل شهري، ووفقًا لما أعلنته الشركة الأسعار سارية المفعول حتى الآن:

بنزين 91، سعره 2.08 ريال.

بنزين 95، سعره في مايو 2.23 ريال.

أما سعر الديزل فقد بلغ سعره 0.52 ريال.

سعر الكيروسين 0.70 ريال.

سعر البترول المسال 0.75 ريال.