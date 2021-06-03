شروط وخطوات التقديم في كلية التقنية العالمية لعلوم الطيران 1442

التقديم في كلية التقنية العالمية لعلوم الطيران يعتبر واحد من ضمن الأمور الهامة التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت في الفترة الاخيرة الكثير من خريجي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بعملية التقديم في هذه الكلية في الفترة الحالية وخاصة من بعد ما قامت الكلية بفتح باب التسجيل.

التقديم في كلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

كلية التقنية هي واحدة من ضمن الكليات التي تدرس علوم الطيران وصيانتها في المملكة العربية السعودية وتقع هذه الكلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وقد أعلنت الكلية عن فتح باب التسجيل أمام حملة شهادة الثانوية العامة من أجل الالتحاق بالدورة الجديدة التي تنظمها الكلية ويدرس الطالب في الكلية الكثير من علوم الطيران.

شروط التقديم في كلية التقنية

قامت كلية التقنية بوضع العديد من الشروط والتي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم قبول الشخص المتقدم للالتحاق بها وتكون هذه الشروط تبعاً للنحو التالي:

يشترط إن يكون الطالب المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.

يجب إن يكون المتقدم قد حصل علي شهادة الثانوية العامة بحد أقصي خمس سنوات ماضية.

لأن يتم قبول الطالب يجب إن يكون قد حصل علي اختبار قياس.

يشترط إن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير مسجل علية أي من القضايا الجنائية.

يشترط نجاح الطالب في اختبارات القبول.

طريقة التقديم في كلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

يتم التقديم في الكلية إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لها علي شبكة الأنترنت ولأن يقوم الطالب بالتسجيل في الكلية يجب علية القيام بمجموعة بسيطة من الخطوات وهي تتلخص في السطور التالية: