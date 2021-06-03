قسط بدون فوائد ومن 6 بنوك معتمدة.. شروط وخطوات الحصول على جوال جديد بالتقسيط من نون السعودية 1442

بخطواتٍ سهلة وأقساط شهرية بلا فوائد، يُمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية، الحصول على جوال جديد بالتقسيط من نون السعودية 1442هـ، وذلك بالتعاون مع 6 بنوك معتمدة، فيما يأتي ذلك للتيسير على العملاء في جميع أنحاء المملكة، سيّما في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وعدم قدرة الكثير على شراء منتجات بدفع ثمنها بالكامل، لذلك يلجأون إلى التقسيط، من المتاجر والمنصات الإلكترونية المختلفة، ومنها noon التي تتيح عملية الشراء من خلال موقعها الإلكتروني.

خطوات الحصول على جوال جديد بالتقسيط من نون السعودية 1442

ويُمكن الحصول على جوال جديد بالتقسيط من نون السعودية 1442هـ، من خلال الدخول إلى موقعها الإلكتروني، واتباع عددٍ من الخطوات على النحو التالي:

اختيار الهاتف الجوال الذي نُريد شراؤُه بالتقسيط عبر موقع منصة نون الإلكتروني. الضغط على أيقونة “نونها الحين وادفع بعدين بأقساط شهرية مُيسّرة”. إذا كان سعر الجهاز الذي نُريد أكثر من ألف ريال سعودي، تظهر أمامنا خيارات الدفع عبر نون بالأقساط. ظهور خطط دفع نون بالأقساط الخاصة بنا، بعد إضافة البطاقة البنكية. استلام بريد إلكتروني لتأكيد الطلب وبه خطة دفع بالأقساط والشروط. كما يمكن الاتصال على أحد البنوك الستة التي تتعاون مع نون في عملية تقسيط المنتجات.

شروط تقسيط جوالات من متجر noon السعودية

ولا بد من استيفاء عدد من الشروط، قبل الدخول إلى موقع منصة noon الإلكتروني للحصول على هاتف جوال بالتقسيط، حيث أن شروط تقسيط الجوالات جاءت على النحو التالي:

يشترط أن لا يقل ثمن الهاتف الجوال عن ألف ريال سعودي. يجب أن يمتلك العميل بطاقة ائتمانية. يلزم التقسيط أن يكون من خلال 3 إلى 6 أشهر. التقسيط بدون كفيل.

البنوك المشاركة في تقسيط جوالات noon السعودية

وتشترك 6 بنوك بالمملكة العربية السعودية، في تقسيط جوالات noon، إذ يُمكن للعميل الاتصال على أي بنك منها يتعامل معه، للسؤال والاستفسار عن عرض التقسيط ومعرفة جميع التفاصيل الخاصة بالشراء من نون، وهي على النحو التالي: