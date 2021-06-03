طريقة التقديم على تمويل الاسر المنتجة من بنك التنمية الاجتماعية، قام بنك التنمية الإجتماعية بتوفير العديد من البرامج التمويلية منها تمويل الأسرة وأهل ونفاذ وتمويل الزواج والآن يقدم تمويل الأسر المنتجة، وهو أحد البرامج التمويلية الجديدة التي قدمها بنك التنمية من أجل تحقيق أهداف التحول الرقمي لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والهدف منه زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الإقتصاد الوطني السعودي، والآن اقدم لكم من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني طريقة الحصول على تمويل الأسر المنتجة من بنك التنمية الاجتماعية.

اهداف تمويل الأسر المنتجة من بنك التنمية الإجتماعية

ومن الأهداف الرئيسية لتمويل الأسر المنتجة من بنك التنمية الإجتماعية، هو تقديم دعم مالي في صورة قرض يصل إلى 50 ألف ريال سعودي ويقدم هذا التمويل عن طريق وسطاء التمويل المدعومين بمحافظ تمويلية من قبل بنك التنمية الاجتماعية، لمساعدة الأسر المنتجة من المواطنين والمواطنات على إنشاء مشاريعهم الخاصة وتعزيز كفاءتهم ورفع إنتاجهم حتى يتمكنوا من ذيادة مساهمتهم في رفع مستوى الإقتصاد السعودي، حيث يعد هذا من أهداف برنامج التحول الرقمي لتحقيق رؤية المملكة 2030،

واقدم إليكم أهم أهداف برنامج دعم الأسر المنتجة وهم كالاتي:

دعم الأسر مادياً لمساعدة الأسر في إنشاء مشاريعهم الخاصة وتشجيعهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص وتوسعة مشاريعهم. تقديم المساعدة لتحويل شريحة من الأسر المستهلكة إلى أسر منتجة. مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والعاطلين عن العمل والاستفادة منهم وأيضاً من مشاركة المرأة في ذيادة التنمية الإقتصادية.

شروط التقديم للحصول على تمويل الأسر المنتجة من بنك التنمية الإجتماعية

يجب إصدار شهادة الأسر المنتجة وتحديد نشاط المشروع. يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية والمنشأ. يجب أن يكون عمر المتقدم اكبر من 18 سنة وأقل من 65 سنة عند تقديم الطلب. يجب أن لا يكون لدى المتقدم سجل تجاري. يجب أن يكون الدخل الشهري لطالب التمويل أقل من 10 آلف ريال من غير دخل النشاط. يجب تقديم إثبات سكن مثل عقد ايجار أو صك ملكية أو عنوان وطني.

طريقة التقدم بطلب تمويل الاسر المنتجة بنك التنمية الإجتماعية

الدخول إلى المنصة الوطنية للأسر المنتجة. ثم نقوم بإختيار خدماتنا من شريط الخدمات ثم نقوم بالضغط على الأسر المنتجة. الان نقوم بالضغط على خيار التقديم على الخدمة. ثم اختر المنطقة والمدينة التي تعيش بها. سيقوم الموقع بعرض بيانات الجمعيات الخيرية المتاحة وطرق التواصل معها. يجب على العميل اختيار الجمعية الخيرية التي يرغب بتقديم طلبه عن طريقها ثم يقوم بالتواصل معها لاستكمال الطلب.

الرقم الموحد لمنصة الأسر المنتجة

قام بنك التنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية بوضع رقم موحد لمنصة الاسر المنتجة، حتى يتيح للمستفيدين أو الراغبين بالإستفادة من برنامج الأسر المنتجة الإستفسار عن أي تساؤلات تخص تمويل الأسر المنتجة من بنك التنمية الإجتماعية والإطلاع عليها بشكل كامل، ويمكن التواصل مع منصة الأسر المنتجة عن طريق الرقم الموحد 920033309، وتتاح خدمة الرقم الموحد من يوم الأحد إلى يوم الخميس أسبوعياً، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءاً.