تمويل شخصي فورياً براتب 2000 ريال فقط من مصرف الراجحي للمواطن والمقيم

تمويل شخصي فورياً من مصرف الراجحي؛ حيث يقدم مصرف الراجحي أحد أهم القروض التي يبحث عنها عملاء البنك في المملكة العربية السعودية وبصفة مستمرة، وقد يقدمه المصرف للمواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين داخل الراضي السعودية، حيث يتواجد العديد من البنوك السعودية التي تقدم تمويلات وقروض تتشابه مع ذلك القرض من حيث تفاصيله “الراتب المطلوب، المبلغ المقدم، والفئة التي تتمكن من الحصول علي التمويل” ولكن سيظل لذلك التمويل قيمته الخاصة لدي عملاء مصرف الراجحي، وذلك لما تركه مصرف الراجحي السعودي من انطباع وثقة كبيرة لدي كل من تعامل معه.

تمويل شخصى فورياً بدون تحويل راتب من مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي قرض شخصي بدون تحويل الراتب وفق عدد من الشروط والأحكام يجب تواجدها لدي كل من يتقدم للحصول علي القرض، فقد نذكرها لكم في النقاط التالية، وهي كالأتي:

لا يشترط البنك أن يكون المتقدم من أجل الحصول علي القرض أن يكون مواطن سعودي الجنسية، بل يسمح البنك أيضاً لجميع المقيمين الحصول علي قرض الراجحي. يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً ولا يزيد عن 55 عاماً عند سداد اخر قسط. الي البنك. يجب أن لا يقل الراتب الشهرى عن 2000 ريال سعودي.

كيفية الحصول علي تمويل الراجحي بدون تحويل راتب