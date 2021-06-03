شروط الحج هذا العام 1442 وسط فيروس كورونا.. والفئات المستثناه

شروط الحج هذا العام 1442 تهم الكثير من المسلمين حول العالم، فوفرت وزارة الحج والعمرة السعودية شروط التسجيل على تطبيق اعتمرنا للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بينما هناك شروط الحج هذا العام 1442 للمقبلين على أداء مناسك الحج 2021 من مختلف الدول، وذلك لتداعيات فيروس كورونا المنتشر حول العام، مع رصد عدد من الدول الممنوعة من دخول السعودية لتفشي الوباء بين سكانها، فمنعت السلطات السعودية السفر منها وإليها لحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، بالإضافة إلى تحديد الفئات المستثناه من الحج هذا العام.

شروط الحج هذا العام 1442

يأتى موسم الحج 1442 هذا العام وسط إجراءات فيروس كورونا المنتشر في البلاد، وقلق الكثير من الزائرين للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج من خطر الإصابة، لذلك وضعت شروط وزارة الحج والعمرة شروط الحج هذا العام 1442 لتكون على النحو التالي:

أخد جرعات لقاح كورونا قبل موعد أداء فريضة الحج.

الحجاج القادمين من خارج المملكة العربية السعودية لابد أن يكون لقاح كورونا المأخوذ معتمدًا من منظمة الصحة العالمية.

مرور أسبوع عن الجرعة الثانية قبل دخول المملكة العربية السعودية.

حصول جميع العاملين في الحج لهذا العام 1442 على جرعتي اللقاح وذلك قبل بدء موسم الحج بوقت لا يقل عن أسبوع.

الالتزام بإرتداء الكمامة لجميع الحجاج طول فترة الأماكن المقدسة.

تقديم نتيجة تحاليل سلبية كورونا قبل72 ساعة من دخول المملكة العربية السعودية.

عمل حجر صحي 72 فور دخول السعودية.

إعادة الفحص للحجاج بعد ٤٨ ساعة من قبل مقدمى الخدمة المدنية للحجاج بالملكة العربية السعودية.

الفئات المستثناة من موسم الحج 2021

هناك ضوابط حددتها السلطات السعودية حول موسم الحج 2021 محددة فئات مستثناه من الحج هذا العام على النحو الآتي: