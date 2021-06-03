شروط الحصول على قرض المطلقات من بنك التنمية الاجتماعية 1442، قام بنك التنمية الاجتماعية المسمى ببنك التسليف والادخار السعودي سابقاً بتقديم العديد من البرامج التمويلية للمواطنين في المملكة العربية السعودية من اصحاب الدخل المتوسط ومحدودي الدخل لمساعدتهم على مواكبة ضغوط الحياة، ولكن قام بوضع عدد من الشروط للإستفادة من هذه البرامج التمويلية التي يقدمها، واقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني شروط الحصول على قرض المطلقات من بنك التنمية الاجتماعية 1442.

الاوراق المطلوبه للتقديم على قرض المطلقات من بنك التنمية الاجتماعية

نموذج تسليم البريد مكتوب عليه إسم وتوقيع العميل، وإسم وتوقيع وختم موظف البريد. أصل نموذج 105 معبأ إلكترونياً ومطبوع من حساب طالبة التمويل عبر بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملاً جميع التواقيع التي تلزم ومختومة بختم رسمي من قبل جهة العمل الكفيلة والمعتمدة للحسم بشر أن لا يتجاوز تاريخ الإعتماد 60 يوم. صورة بطاقة الهوية الوطنية. صورة من سجل الأسرة المضاف فيه الأبناء المعالين. صورة بطاقة الهوية الوطنية للكفيل. أصل تعريف راتب مفصل للكفيل ومختوم وموقع من جهة العمل ولا يتجاوز تاريخ التوقيع 60 يوم. رقم حساب أيبان أصل على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك. تصريح بياناتي للعميل عبر موقع الداخلية ساري المفعول. تصريح بياناتي للكفيل من موقع الداخلية ساري المفعول. صور شهادات الميلاد للأبناء المعالين تصريح بيانات للأبناء المعالين سواء الذكور من عمر 18 ل24 أو الإناث من عمر 18 عاماً فأكثر ساري المفعول. أصل صك إعالة موجه لبنك التنمية الإجتماعية

أصل نموذج إقرار ذوي العصبة مطبوع من موقع البنك ويتم مصادقته من أقرب فرع لبنك التنمية الإجتماعية للمرأة المهجورة فقط. أصل نموذج بطاقة الهوية الوطنية للشهود في إقرار ذوي العصبة ويطبع من موقع البنك ويتم مصادقته من أقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية للمرأة المهجورة فقط.

شروط الحصول على قرض المطلقات من بنك التنمية الاجتماعية

قام بنك التنمية الإجتماعية بتوفير إمكانية حصول المطلقات على القروض الإجتماعية المختلفة سواء كانت تعمل في القطاعات الحكومية أو الخاصة أو كانت ربة منزل أو متقاعدة حسب نظام التأمينات الإجتماعية، ولكن قام بوضع بعض الشروط وهي كالآتي: