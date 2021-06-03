نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الحج 1442 وزارة الصحة السعودية.. والشروط المطلوبة على systems.moh.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الحج 1442 وزارة الصحة السعودية من الخدمات التى توفرها المملكة العربية السعودية كل عام، حيث تمكن الكوادر البشرية من الأطقم الطبية التسجيل في الحج 1442 عبر systems.moh.gov.sa لكى يتم الاستعانة بهم خلال موسم الحج 1443 من أجل تشغيل منشأت الوزارة في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى دعم مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة، لرعاية زائرين الأماكن المقدسة، لذلك يتردد في التقويت الحالي التسجيل في الحج 1442وزارة الصحة السعودية باحثين عن الشروط الجديدة المطلوبة هذا العام.

التسجيل في الحج 1442 وزارة الصحة السعودية

ينتظر الكثيرون في المملكة العربية السعودية التسجيل في الحج 1442 وزارة الصحة لاسيما أن هذا العام استثنائى وسط انتشار فيروس كورونا في مختلف الدول، لكن مازال موعد التسجيل في الحج 1442 وزارة الصحة السعودية لم يتحدد بعد ونتابعه لحين فتح التسجل في الحج على موقع وزارة الصحة.

طريقة التسجيل في الحج 1442 وزارة الصحة

يمكن التسجيل في الحج 1442 وزارة الصحة من خلال الإجراءات التالية على النحو التالي:

تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة السعوديّة

ملء استمارة المشاركة في الحج 1442 بالبيانات الخاصّة الأتية:

حدد نوع العقد.

إضافة رقم الموظف.

أضف رقم الهوية أو رقم الإقامة.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

إرفاق الوثائق المطلوبة.

النقل على تسجيل.

بعد 5 أيام يتم إشعار المتقدم بالنتيجة على طلب التسجيل.

الشروط المطلوبة للتسجيل في الحج 1442

حددت وزارتى الحج والعمرة، والصحة السعودية شروط التسجيل في الحج 1442 وسط تداعيات فيروس كورونا على النحو التالي:

يكون المتقدم للحج ضمن التخصصيات الصحية المعلنة. تقديم وثيقة موافقة بالمشاركة من الجهة التابع لها. يكون المتقدم في إجازة من جهة عمله أو غير مرتبط بجهة عمل آخري. مع المتقدم بطاقة تصنيف مهني سارية المفعول. لايصدر قرار بمنع المشارك من مزاولة المهنة.

الأوراق المطلوبة

تتمثل الأوراق المطلوبة للحج وتكون سارية المفعول على النحو التالي: